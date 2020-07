Aeroporto Perugia, si torna a volare per Malta con Ryanair - Tuttoggi

Ancora una conferma da parte di Ryanair che aggiunge al Catania, Londra Stansted, Bruxelles anche il Malta.

I voli per Malta riprenderanno dal 3 agosto 2020 con due frequenze settimanali sempre nei giorni di venerdì e lunedì con ottimi orari per un lungo week-end o per una intera settimana di viaggio.

Gli orari di partenza da Perugia alle 16h45 il venerdì ed alle 16h35 il lunedì

Da Malta il lunedì alle 14h35 e alle 14h45 il venerdì

Questo volo che è operato da aprile 2019 tutto l’anno conferma il grande interesse dei due bacini di utenza ed è volto a dare respiro internazionale al nostro territorio.

Con Malta salgono a 6 le destinazioni servite durante questa estate 2020 con oltre 30 voli settimanali offerti da e per l’aeroporto San Francesco d’Assisi.

Volo Rotterdam

Sabato 4 luglio è partito il volo bisettimanale di Transavia da Rotterdam a Perugia con grandi aspettative per il territorio.

“Siamo molto lieti ed orgogliosi di poter offrire grazie a Ryanair Transavia, Albawings molte delle destinazioni previste per l’anno 2020 dopo una così lunga e forzata chiusura” ha commentato la direzione dell’aeroporto San Francesco d’Assisi.