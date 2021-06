Aeroporto, Assemblea rinviata al 21: prima il piano di risanamento

In quella data i soci dovranno approvare anche il piano finanziario, il bilancio 2020 e la ricapitalizzazione

Rinviata al 21 giugno l’Assemblea dei soci di Sase, la società che gestisce l’aeroporto San Francesco. La Regione ha infatti chiesto al board dello scalo umbro un aggiornamento del piano industriale, che per il 2021 dovrà anche avere le caratteristiche del risanamento definitivo, visti i numeri da profondo rosso anche a seguito dei mesi di stop per Covid.

Piano di risanamento che deve essere approvato dal Cda di Sase. L’Assemblea del 21, dunque, dovrà approvare il bilancio 2020, il piano di risanamento e il piano industriale. E la ricapitalizzazione, per portare denaro nelle casse della società.

Un percorso che porterà in sicurezza l’aeroporto per i prossimi anni. In cui, si confida, la ripresa economica e del settore dei trasporti aerei potrà avvicinare partner privati, per sgravare almeno in parte il pubblico dai costi del servizio.