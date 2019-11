Aerei privati all’aeroporto, concessi alla Delta Aerotaxi

Sase, la società che gestisce l’aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi a Perugia, comunica che l’assegnazione del bando di gara per la gestione dell’aviazione generale è stato assegnato a Delta Aerotaxi Srl. L’assegnazione della sub concessione per i prossimi 5 anni prevede la gestione dei movimenti legati al traffico di aerotaxi, aerei a noleggio e privati.

Il project manager Marco Carletti della Delta Srl dichiara:” Siamo lieti e particolarmente felici perché abbiamo iniziato un lavoro di sviluppo e crescita durante gli anni scorsi presso lo scalo umbro e nel segno della continuità intendiamo svilupparci ulteriormente e apportare anche un ulteriore miglioramento qualitativo dei servizi richiesti”.

“Delta ed il suo staff ci permettono di completare l’offerta nel settore dell’aviazione privata sapendo di aver in casa uno dei migliori FBO nel panorama europeo. Siamo conviti che la collaborazione ci porterà a nuovi e più ambiti risultati”, il commento del direttore generale dello scalo di Perugia Umberto Solimeno.

