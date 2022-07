ADM, tanti ragazzi in visita alla Cupola | Foto e Video - Tuttoggi

Continua a riscuotere molto successo di visitatori la Cupola Geodetica della ADM (l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), istituzione sbarcata al Festival dei 2 Mondi di Spoleto nell’ambito delle attività legate alla legalità e ai temi sociali.

Una scelta non casuale quella di Piazza Pianciani, dove si sono succedute due suggestive installazioni, che alla bellezza architettonica del luogo unisce il ricordo del celebre spoletino, tra i primi sindaci di Roma dell’Italia Unita, corrispondente di Mazzini e Garibaldi, cultore del diritto amministrativo: una curiosità, Luigi Pianciani, laureatosi in giurisprudenza a 20 anni, a 24 entrò nell’amministrazione doganale per divenire, nel 1842, Ispettore Generale delle dogane.