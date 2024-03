Adeguamento Santa Giuliana e Grifo al Ponte se si rifà il Curi

Giovedì si inaugura il rinnovato impianto di atletica, il 29 verrà presentato alla città il nuovo progetto per rifare lo stadio di calcio

Tra interventi programmati, ritorni di interesse e campagna elettorale che entra nel vivo, le strutture sportive tornano nel dibattito cittadino.

Giovedì alle 12 sindaco Romizi e assessore Pastorelli, insieme al dirigente dell’U.O. impianti sportivi Paolo Felici, ai tecnici comunali, ai rappresentanti della Fidal-Umbria e delle società sportive di atletica della città, inaugurano i lavori di restauro, risanamento conservativo ed abbattimento delle barriere architettoniche che hanno riguardato lo stadio di atletica Santa Giuliana.

Ma la notizia che più ha fatto rumore in queste ore è il nuovo progetto la cordata privata di Arena Curi tenta di convincere amministrazione comunale e cittadinanza sull’opportunità di rifare lo stadio di calcio. Nuovo progetto che avrebbe accolto le indicazioni dei tecnici comunali – che avevano evidenziato varie criticità su quello presentato in passato – e che sarà questa volta illustrato alla cittadinanza il 29 marzo (ore 17.30) alla Sala dei Notari. Insomma, una sorpresa di Pasqua, con i proponenti privati di Arena Curi e Fondo 10 stadi pronti a metterci la faccia. Oltre, così assicurano, ai soldi che servono, insieme a quelli della legge stadi e al contributo chiesto all’amministrazione, per arrivare ai 70 milioni che servono.

Da quanto fatto trapelare, in caso di via libera alla realizzazione del nuovo stadio – che sorgerà al posto dell’attuale Curi – nei due anni circa necessari per i lavori l’ipotesi non sarebbe più quella di far emigrare il Grifo a Gubbio, ma di giocare nel terreno di Ponte San Giovanni, di proprietà comunale, attrezzandolo con tribune modulari anche in base alla categoria.