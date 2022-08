Addio a Riccardo Barbetti, l'"elettrauto" dei tifernati - Tuttoggi

E’ scomparso oggi (16 agosto) all’età di 89 anni, era anche alpino e Cavaliere del lavoro

E’ scomparso oggi (16 agosto) all’età di 89 anni Riccardo Barbetti, tifernate “doc”, noto maestro artigiano “elettrauto” di Città di Castello, conosciuto ed apprezzato da tutti per la gentilezza, esperienza e disponibilità con cui, in oltre 50 anni di attività, ha gestito la sua officina nel rione Rignaldello, affiancato dai figli Lorenzo e Luciano.

Generazioni di tifernati, magari con l’auto in panne, la batteria scarica o per problemi ai fari hanno chiesto il suo prezioso e provvidenziale intervento che non è mai mancato, sempre con il sorriso sulle labbra. Un vero “signore” appassionato del proprio lavoro e innamorato della sua famiglia, della moglie Gabriella, con cui ha condiviso un lungo percorso di vita e dei due figli che hanno preso il testimone dell’officina.