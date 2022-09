Addio a Giulio "Ciclamino" Vitaloni, il mitico mister delle giovanili biancorosse - Tuttoggi

Aveva 83 anni, 25 dei quali passati sul campo con i giovani calciatori del Città di Castello



Si è spento all’età di 83 anni all’ospedale tifernate, dopo una malattia, Giulio Vitaloni, uno degli allenatori di più lunga militanza nel settore giovanile del Città di Castello.

Soprannominato “Ciclamino” ha iniziato la sua vita sportiva proprio con il Città di Castello negli anni ’60 per terminare la carriera nel 1985: in quei 25 anni è stato tecnico dalle leve più piccole dei futuri biancorossi del Nagc, quindi gli Esordienti, gli Allievi, la Juniores, la De Martino ed anche assistente in prima squadra con tanti allenatori tra cui Agostinelli, Grasselli, Magherini, Milan.