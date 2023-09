Addio a Giovanni Monini, noto imprenditore e "Cavaliere" di Promano - Tuttoggi.info

Pochi giorni fa aveva festeggiato 58 anni di matrimonio, nel 1988 fu nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Cossiga | I funerali si svolgeranno domenica 3 settembre

E’ scomparso ieri (1 settembre), all’età di 81 anni, Giovanni Monini, noto imprenditore della zona sud del Comune di Città di Castello.

Nato a Montone il 26 maggio 1942, Monini ha caratterizzato la sua vita per i numerosi successi in ambito imprenditoriale, confermandosi come vero punto di riferimento per la comunità di Promano, dove viveva con la famiglia e dove, proprio tre giorni fa (30 agosto), aveva festeggiato 58 anni di matrimonio con la moglie Lidia Ceccagnoli.

Nominato Cavaliere della Repubblica il 27 dicembre 1988 dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, ha sempre seguito da vicino tutte le iniziative e attività di promozione e valorizzazione della comunità locale, che ora si stringe con profondo affetto alla famiglia, la moglie Lidia e i figli Angelo e Federico.

I funerali si svolgeranno domenica 3 settembre alle ore 15 presso alla chiesa parrocchiale di Promano. Alle condoglianze del sindaco e della giunta si unisce anche il consigliere comunale Roberto Brunelli, presidente della Pro-Loco di Cornetto, che ne ha sottolineato le “straordinarie doti umane e professionali ed il suo alto senso di rispetto delle istituzioni, della storia, delle tradizioni della città e della comunità di Promano”.