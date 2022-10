Addio a don Vinicio Zambri, storico parroco di Trestina e Bonsciano - Tuttoggi

Aveva 80 anni, fu ordinato sacerdote il 7 dicembre 1967 (55 anni fa) e per quasi 50 anni ha servito le due frazioni tifernati

E’ scomparso nella notte (18 ottobre), all’età di 80 anni, mons. Vinicio Zambri, parroco emerito di Trestina e Bonsciano, frazioni che ha servito per quasi 50 anni.

Ordinato sacerdote il 7 dicembre 1967 (55 anni fa) ha svolto con dedizione il suo ministero come parroco a Calzolaro, Trestina e Bonsciano. Si è distinto sempre per zelo pastorale, pietà e integrità di vita. Per quasi 20 anni si è dedicato ai più bisognosi anche come Direttore della Caritas diocesana.