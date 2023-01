Addio a don Gerardo Balbi, il sacerdote musicista - Tuttoggi

Nonostante la mancanza della vista ha sempre svolto tutto in completa autonomia, con nuove tecnologie in braille che gli hanno sempre permesso di scrivere discorsi e omelie, così come di leggere messale e vangeli. Quando diceva messa e non poteva suonare era inoltre solito far partire le canzoni con un telecomando.

Il sindaco Luca Carizia e tutta l’Amministrazione comunale di Umbertide hanno espresso il loro più profondo dolore: “Don Gerardo Balbi è stato un esempio per tutti ed è rimasto sempre nel cuore dei propri studenti. Sacerdote attento e presente è stato un punto di riferimento per tanti umbertidesi che hanno sempre seguito i suoi saggi consigli. Al ‘Musicista di Dio‘, come veniva spesso chiamato, va la nostra riconoscenza per la sua forza, la sua Fede e per quello che ha trasmesso a tutti noi”.

Dalle ore 14,30 di oggi (mercoledì 11 gennaio) sarà allestita la camera ardente proprio nella Chiesa di Cristo Risorto, dove giovedì 12 gennaio, alle ore 15, avranno luogo i funerali presieduti dal vescovo.