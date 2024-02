Addio ad Arcangelo Milano, una vita tra politica e ristorazione - Tuttoggi.info

Aveva 45 anni, è stato consigliere comunale e assessore a Città di Castello durante la doppia legislatura Cecchini | A Sansepolcro ha gestito tre locali di ristorazione

Se n’è andato all’età di soli 45 anni, dopo alcuni problemi di salute, Arcangelo Milano, molto conosciuto in Altotevere per i suoi trascorsi in politica.

Originario di Crotone, dove nacque il 5 luglio 1978, Arcangelo era tornato da qualche tempo nella “sua” Calabria, e si è spento stamattina (13 febbraio) all’ospedale di Catanzaro. Trasferitosi giovanissimo a Città di Castello per motivi di studio qui fu consigliere comunale per Rifondazione Comunista dal 2001 al 2006 e assessore ai Lavori pubblici della giunta Cecchini dal 2006 al 2011

Oltre alla politica – si era ricandidato alle amministrative anche nell’ultima tornata elettorale del 2021 – Arcangelo Milano ha passato quasi 15 anni anche nel mondo della ristorazione, a Sansepolcro, dove ha gestito ben tre locali, l’Enoteca Tirar Tardi, La Rosa dei Venti e il Pub Compass Rose (per tutti il “pubbone”).

Lascia la madre Filomena e i due fratelli Francesco e Giovanni, a cui vanno anche le condoglianze della nostra redazione. I funerali si svolgeranno mercoledi 14 febbraio a Crotone, nella chiesa San Giovanni Paolo II alle ore 15,30.

“Una notizia che ci addolora profondamente – ha fatto sapere il sindaco tifernate Luca Secondi – La scomparsa prima di tutto di un amico, una bella persona, vera, sincera e tenace, nella vita come nelle istituzioni che lo hanno visto protagonista sugli scranni del Consiglio comunale e come assessore. Arcangelo ha caratterizzato gran parte della sua vita nel portare avanti valori politici, etici e sociali in cui credeva, con tenacia, passione, garbo e rispetto delle persone, segni del suo carattere forte ma gentile che lo hanno fatto apprezzare da tutti in ogni ambito dove ha operato. Non ti dimenticheremo: ciao Arcangelo”.