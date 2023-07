Addio all’ex assessore e politica di Spoleto Vilma Fiata. Fissati i funerali

Lutto a Spoleto per la scomparsa di Vilma Fiata, aveva 78 anni. L'impegno tra scuola, politica, pari opportunità e cultura

Lutto nel mondo della politica ma anche della cultura cittadina: è morta Vilma Fiata. Da sempre residente in centro storico, docente prima all’istituto tecnico e poi allo scientifico, aveva 78 anni. I funerali si terranno venerdì 7 luglio 2023 alle ore 16 nella chiesa di San Filippo.

Classe 1945, fu assessore all’istruzione del Comune di Spoleto a metà degli anni ’90, con Sandro Laureti sindaco, poi consigliera comunale con Brunini e più di recente presidente dell’assemblea comunale del Pd.

Fino al 1998 Vilma Fiata era stata insegnante di materie letterarie all’istituto tecnico, per poi passare al liceo scientifico “Alessandro Volta” come docente di storia e filosofia fino al pensionamento, nel 2006. Da sempre aveva coniugato l’attività professionale con l’impegno sociale e politico. Era stata referente per le pari opportunità nella scuola, insieme ad altri docenti aveva attivato il progetto volontariato giovanile ed era attiva anche nel mondo teatrale; tra gli incarichi anche quello di presidente della Compagnia teatrale “La Maschera”. Dal 1995 al 1997 era stata assessore alla scuola, politiche giovanili e di genere del Comune di Spoleto. Successivamente consigliera comunale nei primi anni 2000, aveva anche fatto parte dell’assemblea del Centro regionale per le pari opportunità, sin dalla sua costituzione, nel 2009.