Spoleto, si è spento l’ex sindaco Alessandro Laureti | Cordoglio delle istituzioni e della società civile

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Il mondo della politica e della sanità umbra è in lutto: si è spento questa mattina nella sua casa di Spoleto l’ex sindaco Alessandro Laureti. Aveva 73 anni e da tempo lottava contro un male incurabile. Medico, nella sua carriera ha collezionato vari incarichi, fino alla direzione sanitaria dell’ospedale di Foligno. Fu sindaco di Spoleto (come lo erano stati suo padre e suo nonno prima di lui), lasciando anzitempo l’incarico (che fu assunto dall’allora vice sindaco Massimo Alimenti) amareggiato dalle critiche interne al suo partito, i Ds.

Primo cittadino nel periodo del sisma del 1997, fece la scelta (poi contestata) di non inserire Spoleto nella zona rossa del terremoto, non avendo la città riportato crolli. Fu sua l’idea di recuperare invece l’area dell’anfiteatro romano (l’ex caserma Minervio), tanto che sotto la sua sindacatura vennero destinati alla città i primi finanziamenti.

Negli ultimi anni, ormai in pensione, era stato scelto dal sindaco Fabrizio Cardarelli per far parte della commissione dei saggi sull’integrazione degli ospedali di Spoleto e Foligno.

Ai familiari di Sandro Laureti va il cordoglio della redazione di Tuttoggi.info

I messaggi di cordoglio

“Profondo cordoglio a nome mio e di tutta l’Assemblea legislativa per la scomparsa dell’ex sindaco di Spoleto, Alessandro Laureti, al governo della città dal 1995 al 1999”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi. “Alessandro Laureti – scrive la presidente del consiglio regionale in una nota – è stato un professionista stimato e un sindaco orgoglioso e tenace, che fece scelte coraggiose durante il sisma del 1997 e nel recupero e valorizzazione della città. Laureti – conclude Porzi – ha avuto sempre a cuore la sua Spoleto, in tutti i suoi incarichi, compreso quello di assessore provinciale. Alla sua famiglia e a tutta la comunità spoletina le più sentite condoglianze”.

“Sono rimasta molto colpita ed addolorata dalla notizia della morte di Alessandro Laureti. In questo momento vorrei innanzitutto trasmettere il mio personale sentimento di profondo cordoglio ed affettuosa vicinanza alla sua famiglia, interpretando anche l’analogo sentimento di tutti i componenti della Giunta regionale”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che in un messaggio ricorda “la qualità della persona, la competenza, l’onestà e la trasparenza che hanno sempre caratterizzato il suo impegno politico ed istituzionale”. “Queste qualità – prosegue Marini – le ha espresse in particolare come sindaco di Spoleto, città che amava con passione, consapevole della forza culturale, della millenaria storia e delle ricche potenzialità della sua città”. “Alessandro Laureti – ricorda ancora la presidente – è stato anche un medico apprezzato e stimato per le sue capacità, per il carattere cordiale e la disponibilità verso tutti. È stato dirigente e manager apprezzato, portatore di una visione moderna del servizio sanitario pubblico, e delle potenzialità di innovazione e cambiamento della sanità al servizio dei pazienti. La qualità umana – prosegue Marini -, la forza etica e morale della persona, la sua visione innovatrice e riformatrice lo hanno fatto stimare da molti cittadini, anche al di fuori del suo stesso partito”. “So con quanta tenacia e fiducia nella scienza medica ha combattuto una dura malattia, non rinunciando, fino all’ultimo, a dare il suo contributo di idee e di proposte anche nel recente appuntamento elettorale, animato sempre dal grande e profondo legame con la sua città e comunità. Provo un sincero dispiacere perché – conclude la presidente – con la scomparsa di Alessandro Laureti se ne va una persona davvero perbene”.

Al cordoglio per la morte di Sandro Laureti si unisce anche il Teatro Lirico Sperimentale: “La Presidenza, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, la Direzione, gli impiegati e i collaboratori, i cantanti, l’orchestra, il coro e il personale tecnico dell’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” partecipano al dolore della famiglia ricordando con stima e affetto Alessandro Laureti già Sindaco di Spoleto e membro, per vari anni, del Consiglio Direttivo dell’Istituzione”.

(articolo in aggiornamento)

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa