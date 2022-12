Addio alla prof Giulia Fiorani, lunedì i funerali - Tuttoggi

Spoleto piange la scomparsa di Giulia Fiorani, per anni insegnante allo scientifico e molto impegnata nel sociale

La città di Spoleto piange la morte della professoressa Giulia Fiorani, scomparsa sabato per un malore improvviso. Aveva 74 anni.

Per lunghi anni insegnante al liceo scientifico di Spoleto, Giulia Fiorani era molto conosciuta anche per il suo impegno sociale e nel mondo cattolico. Volontaria in associazioni del territorio, particolarmente attiva nella parrocchia di San Giacomo e nelle attività dell’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia, più volte si era anche candidata politicamente in liste di area moderata.