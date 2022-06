Addio a Torquato Novelli, sabato i funerali a Spoleto - Tuttoggi

Da anni abitava nella città dell’acciaio, ma il legame con la sua città, Spoleto, Torquato Novelli non l’aveva mai perso. Nonostante le vicissitudini degli ultimi anni, culminate con la vendita ed il fallimento del Gruppo agroalimentare di famiglia (Ovito, Interpan, Fattorie etc), 10 anni fa. Vari gli incarichi ricoperti nel corso del tempo, oltre all’attività imprenditoriale. Come quella di vicepresidente della Fondazione Carispo e di presidente della scuola di alta cucina di Villa Redenta. Torquato Novelli ha senza dubbio fatto nel corso dei decenni la storia di Spoleto e non solo. La notizia della sua scomparsa sta destando profondo cordoglio in tutta l’Umbria.

(Foto dal web – Uomini e trasporti)