Addio a Pino Caputo, Assisi in lutto | Tanti i messaggi di cordoglio - Tuttoggi

Il 'comandante coraggioso' stroncato da un malore

Santa Maria degli Angeli, ma non solo, Giuseppe Caputo, per tutti “Pino”, 66 anni, vittima di un malore che lo ha stroncato stamattina (25 giugno) mentre era in casa.

Nato nel 1956, Pino Caputo ha iniziato la sua carriera come colonnello dei carabinieri e successivamente assunse il ruolo di comandante nel corpo di polizia locale. Ha svolto incarichi di rilievo presso comuni commissariati per mafia, ma molti lo ricordano per le sue operazioni a Lamezia Terme che gli valsero il soprannome di ‘Comandante coraggioso’. Ha lavorato per tanti anni e nei vari uffici della Provincia di Perugia, fino al 2014, e da ultimo con l’incarico di responsabile dell’ufficio coordinamento intercomprensoriale della polizia provinciale.