Addio a Guglielmo “Memo” Milanesi, pioniere del settore giovanile del calcio tifernate

Città di Castello in lutto per la scomparsa di Guglielmo “Memo” Milanesi, “tifernate “doc”, educatore, pioniere del settore giovanile del calcio a Città di Castello e non solo. Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte del sindaco Luciano Bacchetta e dell’assessore allo Sport Massimo Massetti: “Negli anni ’60 con il Rapid Duomo e poi con diverse società di calcio tifernate, ultimo in ordine di tempo il Gruppo Sportivo Madonna del Latte, che ha fondato assieme al compianto Mauro Magi, e al parroco monsignor Franco Sgoluppi, “Memo” ha lasciato un segno indelebile in tante generazioni di ragazzi che con lui hanno iniziato a tirare i primi calci al pallone“.

Il suo sorriso, la sua passione e competenza nell’impartire le nozioni di base pratiche e teoriche, i suoi insegnamenti di vita rimarranno i punti di riferimento per tutti noi che lo abbiamo conosciuto ed apprezzato per la sua bontà e attaccamento ai colori e tradizioni della nostra città

“Con il suo negozio in piazza Fanti – hanno concluso Bacchetta e Massetti – assieme alla moglie Veronica e ai familiari, “Memo” Milanesi ha rappresentato anche al di fuori dei campi da calcio, un esempio da seguire, di cui andare orgogliosi”. Sindaco e assessore esprimono a tutta la famiglia Milanesi, alla moglie Veronica e ai figli, Lucia, Andrea e Francesco le più sentite condoglianze, consapevoli di rappresentare il sentimento della comunità tifernate e il mondo sportivo locale non solo quello legato al calcio.

