Ad Avigliano Umbro, XIX Edizione della Gara Regionale di Primo Soccorso della CRI - Tuttoggi.info

Domenica 3 settembre 2023 dalle ore 11 alle ore 16:30, ad Avigliano Umbro, sede di uno dei 19 Comitati Territoriali afferenti alla CRI Umbria, avrà luogo la XIX Edizione della Gara Regionale di Primo Soccorso.

La città si trasformerà in un campo di gara. Protagonisti della giornata saranno i volontari che gareggeranno in diversi scenari di emergenza allestiti nei luoghi più caratteristici della città, trasformati per l’occasione in posti di intervento.

Le squadre partecipanti saranno dieci, di cui 8 in gara, provenienti da altrettanti Comitati Territoriali della Regione Umbria: Bastia Umbra, Città di Castello, Corciano, Gualdo Tadino, Perugia, Spoleto, Terni, Valnestore.

L’evento sarà inoltre impreziosito dalla partecipazione di due squadre ospiti, provenienti rispettivamente dal Comitato Territoriale di Aprilia, appartenente alla CRI Lazio e dalla Sede di Tirana della consorella Società Nazionale Croce Rossa Albanese, a dimostrazione del forte spirito di coesione e collaborazione che lega non solo le singole realtà territoriali appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ma anche tutte le Società Nazionali, in ossequio al principio di Universalità.

La competizione, che ha avuto un fermo a causa della pandemia, riparte e vede molti volontari sfidarsi nella gestione e nell’intervento in situazioni di emergenza simulate, relative a tutte le attività specifiche della Croce Rossa: dai simulatori ai truccatori, dai giudici ai master, dagli istruttori di diritto internazionale umanitario, agli operatori di servizio psicosociale, agli esperti in logistica.

Le simulazioni di soccorso in cui i partecipanti dovranno intervenire vanno dagli incidenti sportivi e/o domestici, agli infortuni sul luogo di lavoro, e incidenti stradali.

Sarà la somma dei punteggi ottenuti a decretare la squadra vincitrice, che rappresenterà poi la CRI Umbria alla XXVIII edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana che avrà luogo a Caserta il 16 Settembre p.v.

“La gara – afferma il Presidente Regionale CRI Umbria Paolo Scura – dopo gli anni di fermo dovuti alla crisi pandemica, costituisce una giornata all’insegna della formazione e del divertimento, a cui potranno assistere i cittadini e rappresenta un appuntamento molto sentito per la Croce Rossa. Per i volontari rappresenta un’importante occasione formativa e di confronto in cui mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli anni. La formazione e l’addestramento costante, infatti, costituiscono uno dei pilastri della nostra Associazione e prerogativa di ogni nostro volontario.

La cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 18:30 in Piazza Piave.