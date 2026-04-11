Ad Assisi un rosario per la pace dopo l'invito alla preghiera di papa Leone - Tuttoggi.info

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Ad Assisi un rosario per la pace dopo l’invito alla preghiera di papa Leone

Redazione

Ad Assisi un rosario per la pace dopo l’invito alla preghiera di papa Leone

Sab, 11/04/2026 - 08:15

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“Da questa città santa vogliamo elevare con forza la nostra preghiera e il nostro appello per la pace. Saremo a Santa Maria degli Angeli di fronte alla Porziuncola per recitare il santo rosario e unirci alla preghiera indetta dal Santo Padre”. Sono le parole di monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, alla vigilia della veglia per la pace indetta da Papa Leone XIV per sabato 11 aprile alle ore 18,00 nella Basilica di San Pietro a Roma. La comunità diocesana, con le Famiglie francescane, e in particolare i frati minori della Porziuncola che abitualmente il sabato sera organizzano la recita del rosario, si ritroverà alle ore 21,15 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per accogliere l’appello del Santo Padre e pregare con monsignor Accrocca che guiderà questo momento.

“Tacciano le armi – dice il vescovo – e tutti coloro che hanno il potere di decidere sulla vita altrui ricordino le parole di San Francesco che, nella Lettera ai reggitori dei popoli, ammonisce ‘Pensate che il giorno della vostra morte arriva’ e ricorda che tutti dobbiamo morire e a Dio dobbiamo rendere conto”. A lanciare l’invito, subito raccolto dalla Cei, era stato Papa Leone durante la benedizione Urbi et Orbi, invitando tutta la Chiesa a far “udire il grido di pace che sgorga dal cuore”.

“A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l’annuncio di una tregua immediata di due settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra: esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera – le parole del Santo Padre – auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo”.

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