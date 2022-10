Ad Assisi si aprono oggi le celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d'Italia - Tuttoggi

Domani, 4 ottobre, arriverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: tutto il programma

La città si appresta a vivere due giorni di celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia che si aprono oggi con il transito di San Francesco, in attesa dell’arrivo domani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la terza volta ad Assisi dopo che nel 2017 arrivò per il ventennale del terremoto e nel 2019 venne insignito della Lampada della Pace.

Il programma del 4 ottobre

Dopo anni in cui l’olio veniva offerto da una singola Regione a nome delle altre diciannove, le celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia avranno in questo 2022 un carattere inedito. Per il pellegrinaggio sul luogo del Transito e il gesto dell’offerta dell’olio presso la Tomba di San Francesco non è stata coinvolta una singola Regione, ma la Conferenza Episcopale Italiana al fine di ringraziare quanti si sono prodigati nei periodi peggiori della pandemia. Sarà anche l’occasione per una preghiera speciale per l’Italia e per la pace. A caratterizzare questa particolare edizione della festa di San Francesco Patrono d’Italia 2022 la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 4 ottobre accenderà la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia” a nome di tutto il popolo italiano e successivamente rivolgerà un messaggio al Paese dalla Loggia del Sacro Convento di San Francesco. Alla celebrazione parteciperanno tra gli altri: il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.