Ad Assisi riapre la Rocca Maggiore: sarà il fulcro dell'offerta museale | Foto - Tuttoggi.info

La prima tranche della riqualificazione costata 1 milione di euro, ma si à già al lavoro per reperire i fondi del secondo stralcio

Riaperta al pubblico la Rocca Maggiore dopo un complesso intervento di restauro e riqualificazione.

Dal 22 giugno, giorno della Festa del Voto, il monumento simbolo della città riaccoglierà cittadini e turisti anche grazie alla navetta “Assisi Serafica Bellezza eco tour” che propone anche un tour della città grazie alla collaborazione con Opera Laboratori, la società che ad aprile dello scorso anno si è aggiudicata l’affidamento in concessione dei servizi museali (Foro Romano, Pinacoteca, Rocca Maggiore, Domus del Larario e Domus di Properzio) e anche dell’ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza del Comune.

La Rocca Maggiore diventa il fulcro dell’offerta museale comunale grazie anche alla realizzazione di un nuovo solaio e del pavimento nel salone d’onore, l’opera del camminamento-ballatoio che percorre tre lati del monumento, la scala di collegamento esterna con ricostruzione del parapetto, le rampe di accesso al cassero, la riqualificazione della torre poligonale con possibilità di accesso diretto. Sono stati poi realizzati nuovi impianti tecnologici e nuovi impianti di illuminazione.



Gli adeguamenti consentiranno una visita unica di questo monumento restituendo al livello superiore, aperto per la prima volta al pubblico, anche viste panoramiche eccezionali. Il costo degli interventi – per questo primo stralcio – è stato coperto da finanziamenti regionali, della Fondazione di Perugia e del Comune di Assisi con circa un milione di euro. L’amministrazione comunale è al lavoro per implementare le risorse per un secondo stralcio di lavori di riqualificazione, per una nuova funzionalizzazione del lato nord nonché per l’ideazione di percorsi espositivi in collaborazione con il nuovo gestore



Il nuovo servizio di mobilità sostenibile sarà garantito anche un commento audiovideo, tradotto in cinque lingue, che guiderà gli ospiti introducendoli di fatto alla visita dei musei stimolando interesse e curiosità. Il biglietto integrato comprenderà il servizio più l’ingresso ai musei al costo di 14 euro a differenza dei 9 euro previsti per il solo percorso Spirituale Serafica Bellezza (saranno garantiti sconti e gratuità per soggetti deboli e famiglie). La Rocca Maggiore sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino ad agosto, nei mesi di aprile maggio e settembre dalle 10 alle 18.30, nei mesi di marzo e ottobre dalle 10 alle 17.30, da novembre a febbraio dalle 10 alle 16.30. Chiusura il 25 dicembre.