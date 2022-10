Ad Assisi nasce una mensa dedicata a Carlo Acutis - Tuttoggi

Dall’8 al 12 ottobre diversi momenti e celebrazioni per ricordare e venerare il giovane nel secondo anniversario della sua beatificazione

Tutto pronto per secondo anniversario della beatificazione di Carlo Acutis e della sua memoria liturgica. La Fondazione Santuario della Spogliazione ha predisposto un programma, dall’8 al 12 ottobre, con diversi momenti e celebrazioni per ricordare e venerare il giovane beato, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione. “È incredibile vedere quante famiglie, gruppi di giovani, pellegrini da tutto il mondo – spiega il rettore del Santuario, padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira – vengano qui per conoscere o approfondire la vita di Carlo. La sua ‘normalità’ è tale da attrarre ed essere di esempio per molti”.

Per quanto riguarda il programma si comincia l’8 ottobre con la santa messa alle 9, poi a seguire la catechesi tenuta dallo stesso rettore. Nel pomeriggio, alle 16,30 è prevista la presentazione del libro “Il segreto di mio figlio”, della mamma di Carlo, Antonia Salzano con il giornalista Paolo Rodari. Subito dopo la celebrazione eucaristica presieduta da fra Matteo Siro, ministro provinciale dei Frati minori Cappuccini del Centro Italia. In serata, alle 21, adorazione eucaristica ‘La mia autostrada per il Cielo’. Giornata di preghiera, domenica 9 settembre, con la santa messa alle 9,30 e alle 11,00, quest’ultima presieduta da fra Carlo Maria Chistolini, già parroco di Santa Maria Maggiore; nel pomeriggio, alle ore 18, è previsto il rosario internazionale.