Ad Assisi nasce l’European Boxing Academy, il nuovo polo mondiale del pugilato - Tuttoggi

“Le nostre Federazioni hanno cercato di trasmettere il principio che la boxe rappresenta la vittoria dell’intelligenza sulla forza bruta e l’ultimo leale duello tra gente vera”, dice Falcinelli. “Il tutto supportato da risultati eccellenti. I pugili europei hanno conquistato in tre edizioni dei Giochi Olimpici 27 medaglie olimpiche a Londra, 19 a Rio 2016 e 23 a Tokyo 2021. In totale alle Olimpiadi sono stati vinti 17 ori, 17 argenti e 35 medaglie di bronzo, mentre ai Campionati del Mondo femminili JuniorYouthElite: 53 ori, 68 argenti, 121 bronzi e ai Campionati del Mondo maschili JuniorYouthElite: 47 ori, 59 argenti, 111 bronzi”

Per la nomina di Presidente, l’EUBC ha ricevuto le seguenti candidature: Boris van der Vorst (Paesi Bassi), Eyüp Gözgeç (Turchia), Ioannis Filippatos (Grecia) e Volodymyr Prodyvus (Ucraina). I candidati per la posizione di membri del Board of Directors sono: Andrè Micallef (Monaco), Boris van der Vorst (Paesi Bassi), Vasile Citea (Romania), Felipe Martinez (Spagna), Krasimir Ininski (Bulgaria), Nenad Borovčanin (Serbia), Ohanes Ovsepian (Armenia), Per-Axel Sjöholm (Svezia), Sumayd Khalidov (Russia), Vusal Nasirli (Azerbaijan) e Zsuzanna Toth (Ungheria).

Il progetto della European Boxing Academy

Una volta terminata la riqualificazione del pala Eventi, nascerà ad Assisi l’Accademia di formazione esclusiva per tutte le figure professionali del mondo della boxe (tecnici sportivi, arbitri-giudici, medici, dirigenti, manager, promoter, cutmen, delegati tecnici Ito), nonché centro di allenamento per tutte le Squadre Internazionali, in primis per le Nazionali Italiane di Pugilato.

Ma già in questi giorni, in concomitanza con il Congresso Ordinario per l’elezione del Presidente e dei membri del Board of Directors della EUCb per il prossimo quadriennio, la grande boxe è in scena ad Assisi, grazie ai cento pugili, uomini e donne, in allenamento le Squadre Nazionali di Irlanda, Stati Uniti, Corea, Brasile, Olanda, Svizzera, Croazia e Italia, per prepararsi ai Campionati Mondiali che si svolgeranno ad Istanbul dal 14 al 24 maggio.

Nell’Academy verrà integrato il Centro Nazionale Federale che si trova presso Santa Maria degli Angeli. La ricerca del talento sarà l’obiettivo principale perseguito grazie al supporto ed alla testimonianza del campionissimo Roberto Cammarelle che ha ricordato quanto sia necessario porre l’attenzione sull’esigenza di far tornare il pugilato olimpico ai suoi massimi livelli, anche nella politica sportiva. Per il presidente uscente dell’EUBC, Franco Falcinelli, che ha accolto giornalisti e curiosi durante la giornata di allenamenti aperti, “Assisi diventerà un punto di riferimento di cultura sportiva internazionale, ma anche un importante volano turistico che si aggiunge a quello che da 34 anni caratterizza l’attività del Centro Nazionale di Pugilato”. Il sindaco di Assisi Stefania Proietti e tutta l’amministrazione comunale hanno predisposto una riqualificazione di tutta l’area ex Montedison ed il progetto esecutivo sarà finanziato con un congruo contributo del Ministero Sport e Salute.