Ad Assisi il XIX meeting internazionale sulla fisiologia e le patologie del muscolo scheletrico - Tuttoggi

Presenti in città oltre 130 ricercatori, clinici e rappresentanti

Oltre centoventi ricercatori – giovani laureati, dottorandi e assegnisti di ricerca – ma anche clinici e rappresentanti delle industrie farmaceutiche e delle associazioni dei pazienti da tutta Italia, Europa e oltreoceano, che si sono ritrovati ad Assisi per esporre i più recenti risultati delle proprie ricerche e scambiarsi esperienze scientifiche sulla fisiologia e le patologie del muscolo scheletrico nel corso del XIX meeting internazionale dell’Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM, un’associazione scientifica non-profit che coinvolge università e centri di ricerca italiani e stranieri impegnati nello studio del muscolo scheletrico in tutti suoi aspetti, fisiologici e patologici).

Il meeting internazionale, grazie a una convenzione tra l’IIM e l’Università degli Studi di Perugia, è stato parte integrante del corso universitario di alta formazione in “Advanced Myology Update 2022”, il cui coordinatore è il professor Guglielmo Sorci, ordinario di anatomia umana del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia. Al corso di formazione hanno partecipato ricercatori under-35 di vari centri di ricerca e all’avvio dei lavori ha portato il saluto il professor Stefano Brancorsini in qualità di delegato del Rettore per la sede di Terni e Strutture distaccate e per conto del Dipartimento di medicina e chirurgia a cui afferisce il corso di formazione in Advanced Myology Update. Intervenute anche il sindaco di Assisi Stefania Proietti e la presidente del consiglio comunale di Assisi Donatella Casciarri.