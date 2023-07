ACTIVE: Nasce il nuovo Concept Store di Argentina Mode - Tuttoggi.info

Tessuti, quelli Active, che sono pratici in tutti i sensi perché si stirano facilmente, non emanano cattivi odori, si lavano e asciugano velocemente

Nella storia del negozio di abbigliamento Argentina Mode la curiosità di aprire un punto vendita nel centro di Spoleto è naturale. Argentina mode nasce nel 1963 a San Martino in Trignano, popolosa frazione di Spoleto, dallo spirito imprenditoriale della signora Valentini Albanelli Argentina che seguendo la propria vocazione commerciale prima da sola, e poi in collaborazione con i figli, si avventurava in una iniziativa commerciale nuova in tutti i sensi.

In effetti, nel 1963, non era facile trovare una donna imprenditrice, in un paesino. Dopo un piccolo prestito, Argentina iniziava la sua attività in pochi metri quadri per poi via via allargarsi grazie all’esperienza nel trovare fornitori nuovi, conquistare la fiducia dei clienti e fornire un servizio sempre unico.

Quasi per festeggiare i 60 anni di attività, Argentina mode ha deciso di aprire una finestra nel centro storico della città del festival dei due mondi con un locale che ricorda quasi quello del 1963 a San Martino. La scelta non è tanto quella di avvicinarsi a clienti del centro storico che già si sono avvicinati alla bottega di periferia ma quanto di conquistare i turisti e di contribuire ad antropizzare il centro storico.

Quasi in debito con Spoleto, Argentina Mode ha deciso di avvicinarsi nel cuore di una delle città più belle del mondo con un CONCEPT STORE che vuole coniugare il business, la freschezza, la praticità e l’innovazione. Il core-business del nuovo punto vendita è infatti canalizzato sui nuovi tessuti ACTIVE.

Tessuti, quelli Active, che sono pratici in tutti i sensi perché si stirano facilmente, non emanano cattivi odori, si lavano e asciugano in maniera veloce e completa, sono bi-stretch, proteggono dai raggi UV e soprattutto vengono prodotti con materiali di riciclo. Tutti i tessuti sono declinati nelle categorie merceologiche: giacche, camicie, polo, pantaloni, abiti…

Il nuovo Concept Store in via Arco di Druso e Germanico a Spoleto vuole superare il trend che del temporary store in versione outlet perché è necessario fare del centro storico un market-place naturale e innovativo. Come è unica la location così deve essere qualificato il prodotto nel punto vendita.

A chiudere l’offerta proposta da Argentina Active é la rivisitazione, con una t-shirt commemorativa, del simbolo araldico di Spoleto. Grazie all’aiuto di BeART di Firenze e dello stilista Alberto Bertelli è nata la prima TSHIRT Spoleto Caput Mundi.

Non resta che venire a Spoleto in via Arco di Druso a Spoleto.