Acquedotto romano, al via la manutenzione

In corso la manutenzione del verde del percorso dell’Acquedotto romano di Spello: l’AFOR (Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria) ha iniziato ieri i lavori programmati finanziati dal Comune di Spello. Nel dettaglio l’intervento prevede il taglio dell’erba e la sistemazione del verde delle scarpate lungo il percorso facente parte del Parco del Monte Subasio e della “Fascia olivata Assisi-Spoleto”, riconosciuta come Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale della Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. L’itinerario escursionistico, il più organizzato di Spello e tra i più strutturati dell’Umbria, consente ai frequentatori abituali e ai numerosi turisti e visitatori di compiere una “camminata immersiva” nella storia, nell’archeologia, nella bellezza e nell’armonia di un paesaggio plasmato dal lavoro millenario dell’uomo.