Accoltellata al torace dalla compagna, polizia denuncia una 40enne

Accompagnata in ospedale, al termine delle cure, la donna accoltellata (fortunatamente in modo non grave) è stata sentita dai poliziotti. Ha quindi raccontato di aver litigato con la propria compagna – una cittadina classe 1982, anche lei sudamericana – che è risultata essere irregolare sul territorio nazionale. La discussione, iniziata per strada, era poi proseguita all’interno dell’abitazione della coppia dove la 40enne, al culmine della lite, aveva preso un coltello e l’aveva colpita al petto.

Gli agenti, a quel punto, si sono portati presso la residenza della vittima dove hanno identificato la compagna e un altro cittadino straniero – classe 1980, risultato anch’egli irregolare sul territorio nazionale – per poi provvedere alla perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’abitazione gli operatori hanno rinvenuto un coltello da cucina e una maglietta con delle tracce ematiche, entrambi sequestrati dai poliziotti.

Accompagnati presso gli uffici della Questura per una compiuta identificazione, al termine delle attività di rito, la 40enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. Entrambe le donne sono state inoltre messe a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, per le valutazioni relative alla loro posizione sul territorio nazionale.