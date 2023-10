Accoltella al torace un 32enne davanti ad un bar, denunciato 52enne

La lite era avvenuta un paio di settimane fa nella zona dello stadio, identificato e denunciato l'aggressore

È stato identificato e denunciato a piede libero l’uomo che un paio di settimane fa avrebbe accoltellato al torace – per fortuna provocandogli ferite non gravi – un 32enne. La lite era avvenuta nella tarda serata del primo ottobre davanti ad un bar nella zona dello stadio, a Terni.

Il giovane – di origini iraniane – era finito all’ospedale dopo una violenta lite in cui era venuto alle mani con un altro uomo (rivelatosi poi essere un 52enne di origini straniere, residente in città) che lo aveva colpito al torace con un’arma da taglio. Il 32enne era stato dunque medicato al Santa Maria, riportando ferite fortunatamente lievi. Erano quindi scattate le indagini da parte dei carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni che ora hanno denunciato il 52enne, con precedenti penali, per lesioni personali e porto abusivo di armi.