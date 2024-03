Accoglienza e turismo, se ne è parlato ad Assisi per fare rete e studiare strategie - Tuttoggi.info

Presente ai lavori il professor Giancarlo Dall’Ara, uno dei massimi esperti in Italia di marketing

“Accoglienza significa non trattare i turisti come consumatori, ma come persone invitate, che viaggiano e vogliono vivere emozioni ed esperienze, creando per loro un clima di benvenuto, ascolto, relazione e scoperta”. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal professor Giancarlo Dall’Ara, uno dei massimi esperti in Italia di marketing e accoglienza nei borghi, intervenuto a un incontro di formazione e confronto con operatori del turismo, promosso dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune.

All’evento – intitolato “Accoglienza, nuovo paradigma del marketing turistico” – hanno partecipato circa 130 persone, fra cui anche diversi addetti ai lavori di altre città del territorio regionale. Il docente ha portato diversi esempi e dato vari consigli per migliorare il sistema dell’accoglienza turistica, invitando a “non turisticizzare”, ad alzare il livello e lo sguardo, ad essere più attenti all’immagine e alla comunicazione, a offrire agli ospiti esperienze stimolanti e da raccontare con il classico passa parola e con strumenti digitali, per fare in modo che i turisti stessi diventino i primi promoter e alleati della città che visitano. Ai lavori hanno partecipato anche il sindaco Stefania Proietti e l’assessore al turismo e marketing territoriale, Fabrizio Leggio, la dirigente dell’ufficio Turismo e marketing territoriale, Patrizia Laloni, il responsabile dell’ufficio, Giulio Proietti Bocchini e Fabiola Gentili, del settore comunicazione dell’ufficio marketing.