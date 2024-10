Acceso fumogeno dentro la Posterna, forze dell'ordine sul posto - Tuttoggi.info

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine dopo che nel pomeriggio è stato acceso un fumogeno all’interno del percorso meccanizzato della Posterna. Il fumo ha invaso in poco tempo la galleria dei tapis roulant, propagandosi dalla zona d’accesso della mobilità alternativa agli ascensori che portano al Giro della Rocca. Il personale preposto alla mobilità alternativa ha visto gli autori del gesto, che fortunatamente non avrebbe avuto conseguenze tra gli utenti, nonostante il fumo acre abbia invaso la galleria. Si tratterebbe di ragazzini, immortalati dalle telecamere della mobilità alternativa. Il personale ha allertato le forze dell’ordine per valutare la sussistenza di eventuali reati.