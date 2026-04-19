Esce Legno, il nuovo brano del cantautore perugino Ivano Barbanera - Tuttoggi.info

E’ uscito Legno, il nuovo brano del cantautore perugino Ivano Barbanera, noto per far parte del duo musicale Barbanera & Pala. Il singolo nasce da un percorso creativo iniziato quasi due anni fa e rappresenta un progetto profondamente personale, costruito passo dopo passo insieme a un gruppo di amici musicisti e professionisti che hanno contribuito a trasformare un’idea in un lavoro compiuto.

Legno è una produzione completamente autogestita: Barbanera ha seguito in prima persona tutte le fasi del processo – dalla scrittura alla registrazione, dal missaggio al mastering – affiancato dai musicisti che hanno suonato nel brano e che hanno messo a disposizione competenze, sensibilità e amicizia.

Tra i collaboratori figurano Giovanni Pala, collega e amico di lunga data, autore delle parti di tastiera e della prima bozza strumentale; Nicola Polidori, batterista e arrangiatore delle sezioni ritmiche; Toti Panzanelli, musicista visionario – che nel corso della sua carriera si è esibito con artisti del calibro di Gloria Gaynor, Gianni Morandi, Antonello Venditti, Fabio Concato e Patty Pravo – che ha curato le chitarre; e Mauro Formica, bassista dalla lunga carriera – anche lui ha suonato con professionisti come Neri Marcoré e Luca Barbarossa – che, oltre a registrare il basso, ha contribuito in modo determinante al missaggio, al mastering e alla definizione della struttura finale del brano.

Per il videoclip, Barbanera si è affidato a Visualcam, studio composto da Mauro Magrini e Arianna Fiandrini, professionisti e amici che hanno scelto di sperimentare una tecnica mista: riprese tradizionali integrate con interventi di modifica tramite intelligenza artificiale, per dare al progetto un’estetica contemporanea e originale.

“Spero che questo brano possa piacere – racconta Barbanera – perché so che può sembrare qualcosa di insolito, ma rappresenta pienamente il mio immaginario. Ho realizzato ciò che sentivo, con sincerità e con l’aiuto di persone che stimo profondamente”.

Legno è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali.

Link al video: https://youtu.be/q6JfLqIoDyc