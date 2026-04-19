Pezeshkian “Trump non può negare all’Iran diritto a beneficiare del nucleare” - Tuttoggi.info

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Pezeshkian “Trump non può negare all’Iran diritto a beneficiare del nucleare”

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Pezeshkian “Trump non può negare all’Iran diritto a beneficiare del nucleare”

Dom, 19/04/2026 - 12:17

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ROMA (ITALPRESS) – “Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo o di affermare che l’Iran non può beneficiare dei suoi diritti nucleari”. Così il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tornando a rivendicare, secondo quanto riporta Al Jazeera, il “diritto del popolo iraniano” a beneficiare del nucleare.
“Le dichiarazioni del nemico sulla distruzione della nostra civiltà e sul ritorno dell’Iran all’età della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori”, sottolinea Pezeshkian, evidenziando come “il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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