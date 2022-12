"Accesa" la Natività più grande del mondo ma c'è un "sabotaggio" dei cinghiali - Tuttoggi

“Sabotaggio” dei cinghiali

Il “sabotaggio” – a detta degli organizzatori – sarebbe stato opera dei cinghiali i quali, nonostante le recinzioni, avrebbero danneggiato i pali delle luci a Led. “Fino alle prove delle 15 andava tutto bene poi, proprio stasera, l’inconveniente – hanno spiegato – Domani comunque, ripristineremo tutto e chi verrà a Casacastalda troverà la Natività completa”.

La Natività più grande del mondo

L’originale “presepe”, che sarà ben visibile dal Belvedere del paese fino all’8 gennaio 2023, è stato “disegnato” su un enorme appezzamento di terreno (dato in concessione da un cittadino), con centinaia e centinaia di picchetti di varia lunghezza (per adattarsi alla conformazione del terreno non pianeggiante), sopra i quali sono state montate altrettante luci a Led. L’opera si estende per circa 800 metri lineari.

Il progetto – organizzato da Pro Casacastalda e Comune di Valfabbrica – prevede di incaricare ogni anno un artista diverso (over 18), bandendo un concorso aperto a tutti coloro che vorranno proporre la loro opera, ovviamente sempre stilizzata, in modo da poterla riprodurre fedelmente su un terreno così grande.

“L’iniziativa – ha fatto sapere la Pro Casacastalda – è frutto di un’attività di studio e pianificazione strategica, con finalità di marketing territoriale. La piccola ma dinamica frazione di Casacastalda si è data il compito di mettere in campo l’insieme di strumenti e strategie comuni a fini promozionali turistici, nell’intento di definire e guidare il rilancio e la crescita del territorio, tenendo conto delle sue specifiche caratteristiche”.