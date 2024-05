Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”: con l’open day dell'11 maggio, al via la presentazione di nuovi corsi, laboratori e prospettive lavorative. Gran finale con l’anteprima del festival Electric Theater - Tuttoggi.info

Con una serie di nuove proposte formative, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, sabato 11 maggio aprirà le porte a tutti gli studenti interessati alla nuova offerta formativa della storica istituzione. Una ricca giornata di appuntamenti dedicata alla presentazione dei corsi per l’anno accademico 2024-2025, attraverso incontri con i docenti, approfondimenti e attività in corso. Un denso programma che prenderà il via alle 9.30 con il saluto nell’aula magna della Direttrice, Tiziana D’Acchille, e che proseguirà fino al tardo pomeriggio portando in scena l’anteprima del festival Electric Theater di Panicale.

“Un’occasione importante – sottolinea la Direttrice, Tiziana D’Acchille – per conoscere direttamente i professori, per visitare la struttura e i laboratori, per osservare anche alcune classi al lavoro. Tra innovazione e tradizione, l’Accademia oggi rappresenta una scelta ideale per i giovani che guardano alle professioni più innovative nel campo della grafica, del design, della comunicazione visiva, dell’illustrazione, della fotografia e del videomaking. Nel campo delle arti visive, per contro, le scuole di Pittura, Scultura, Grafica d’arte e Scenografia rappresentano un elemento di eccellenza che caratterizza ormai l’istituzione perugina. Agli studenti si offre, in particolare, la possibilità di lavorare a stretto contatto con aziende e istituti di ricerca del territorio e, non ultimo, di studiare in una delle sedi più belle e prestigiose della città”.

Gran finale in musica. L’edizione 2024 dell’Open Day dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” si concluderà con un nuovo evento, nato dalla collaborazione ormai pluriennale instaurata con il festival Electric Theater di Panicale (PG). Un connubio artistico che vedrà anche quest’anno la partecipazione dell’Accademia Vannucci come partner, con una rassegna di opere degli allievi dal titolo “Electric Sculpture” dal 7 al 9 giugno presso l’Anfiteatro di Beverly Pepper del borgo. L’evento musicale di sabato 11 maggio, con inizio alle 18 all’interno del chiostro dell’Accademia (allestimento curato dalla cattedra di Scenografia), da una parte sarà anche l’anteprima del festival con il live set di Pulsar (Leonardo Pucci) e con il dj set di Marco Ragni, dall’altra parte sarà una sorta di workshop sul campo dato che i visual dei due set saranno realizzati, in collaborazione con gli artisti invitati, dall’allievo del terzo anno di design Arturo Lupparelli insieme alla collega Gioconda Jasmine Rea. Il tutto, all’insegna della visualizzazione della musica elettronica al centro del festival Electric Theater come di varie discipline presenti nell’offerta formativa dell’Accademia “Vannucci”, sempre più attenta alla ricerca sonora e audiovisiva anche tramite l’istituzione di nuovi corsi specifici.

Il cronoprogramma. Il vasto ventaglio di proposte formative della Vannucci è rivolto in particolare, agli studenti prossimi all’esame di maturità e, quindi, alle prese con la decisione nel proseguimento dei loro studi, ma anche a quanti sono già in possesso di una laurea triennale o di un diploma di primo livello e intendono specializzarsi nel mondo dell’arte. Un appuntamento, coordinato dal professor Giacomo Pagnotta, durante il quale i docenti illustreranno le peculiarità dei corsi dell’Accademia – sia del triennio che del biennio, per i due dipartimenti – il piano di studi, i progetti realizzati, le prospettive che aprono nel mondo del lavoro e le modalità di ammissione.

Dipartimento Arti applicate.

Le presentazioni per il Triennio. Alle 10.30, Character design e gaming, prof. Davide Vasta; Design Sostenibile, prof.ssa Elisabetta Furin; Graphic Design, prof. Paul Robb; Fashion Design, prof.ssa Serena Logozzo. Alle ore 11, Scenografia, prof.ssa Marta Crisolini; Design Sostenibile, prof.ssa Elisabetta Furin. Alle 11.30, Cinema e audiovisivo, prof. Mirco Michelon; Fotografia, video e social media per le arti, prof. Moreno Barboni. Alle 12, Graphic Design, prof. Paul Robb; Scenografia, prof.ssa Marta Crisolini; Cinema e audiovisivo, prof. Mirco Michelon; Fashion Design, prof.ssa Serena Logozzo. Alle 12.30: Fotografia, video e social media per le arti, prof. Moreno Barboni; Character design e gaming, prof. Davide Vasta.

E quelle per il Biennio specialistico. Alle 10.30, Product Design, prof.ssa Maddalena Vantaggi; Fashion design per la maglieria, prof.ssa Serena Logozzo. Alle 11, Product Design, prof.ssa Maddalena Vantaggi; Scenografia, prof.ssa Marta Crisolini. Alle 11.30, Brand Design, prof. Marco Tortoioli Ricci. Alle 12, Scenografia, prof.ssa Marta Crisolini; Fashion design per la maglieria, prof.ssa Serena Logozzo. Alle 12.30, Brand Design, prof. Marco Tortoioli Ricci.

Dipartimento di Arti visive.

Le presentazioni per il Triennio. Alle 10.30 e alle 11.30, Pittura, prof.ssa Lucilla Ragni; Grafica e illustrazione, prof. Stefano Mosena. Alle 11 e alle 12.30, Scultura, Riccardo Ricci, Illustrazione e linguaggio del fumetto, prof.ssa. Alle 12, Illustrazione e linguaggi del fumetto, prof. Moreno Barboni.

E quelle per il Biennio specialistico. Alle 10.30, Pittura per l’editoria d’arte, prof. Stefano Mosena. Alle 11 e alle 12.30, Pittura, prof.ssa Meri Tancredi; alle 11.30, Scultura, prof. Nicola Renzi; Pittura per l’editoria d’arte, prof. Stefano Mosena.

Per tutte le info sui corsi disponibili: www.abaperugia.com





Luogo: Accademia, Piazza san francesco al prato 5 Perugia