Accade in primavera a Spoleto, tre mesi di iniziative: il programma

A questo abbiamo aggiunto quest’anno la prima edizione di Spoleto sul Palco, una rassegna ideata e realizzata per promuovere le compagnie locali dopo il lungo periodo di limitazioni legate al Covid, che non ha permesso al pubblico e agli artisti di vivere pienamente e dal vivo le diverse espressioni artistiche”.

In programma 10 iniziative culturali e teatrali tra cui Spoleto by light, un tour serale alla scoperta della nuova illuminazione degli attrattori culturali quali in cui sarà possibile ammirare “Sculture nella Città”, dalla “Colonna del Viaggiatore” di Arnaldo Pomodoro, a “Spoleto 1962″ di Nino Franchina, “Stranger III” di Lynn Chadwick e “Colloquio Spoletino” di Pietro Consagra, piazza Duomo, la Chiesa dei SS Giovanni e Paolo e Palazzo Collicola.

Tra le iniziative teatrali è da segnalareSpoleto sul Palco, la prima edizione della rassegna che si terrà al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi dove si esibiranno quattro compagnie amatoriali di Spoleto che, con commedie brillanti e spettacoli di prosa, sia in italiano che in dialetto, testimoniano la tradizione spoletina nell’ambito del mese dedicato alla memoria e all’identità cittadina.

Il sipario si alzerà con il Gad la Maschera il 19 marzo con Invecchjianno Impazzenno, seguirà la Compagnia La Mandarina con Il metodo Kessler, La Traussa con Plinio Guerrini, lu meju de li becchini e la Compagnia Dilettarti con Passeggiando sulla collina con Edgar e Fabrizio.

Anche quest’anno non mancherà la settimana di studio a cura dellaFondazione CISAM, giunta alla LXX edizione, che dal 13 al 19 aprile, proporrà incontri su Il tempo nell’Alto Medioevo.

Dieci le iniziative musicali che spazieranno dalla Spoleto Archi Ensemble che si esibirà il 22 marzo a Morgnano in occasione della Giornata della Memoria e dell’Identità Cittadina e il 2 aprile nella Chiesa di Sant’Eufemia, al pianoforte pieno di colori di Claudio Vignali il 25 marzo al teatro Caio Melisso, all’Italian Tour 2023 del chitarrista australiano Tommy Emmanuel, accompagnato in apertura dal giovane virtuoso britannico della chitarra acustica Mike Dawes, che si esibirà al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti il 31 marzo, al concerto e saggi della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” e al concerto in piazza Pianciani della Banda Musicale Città di Spoleto in occasione della Festa della Musica il 21 giugno.

Dodici saranno gli appuntamenti sportivi che inizieranno il 19 marzo con ilCampionato Gold di Ginnastica Artistica al Palazzetto Don Guerrino Rota e, passando per la Final Four di Basket femminile, il Torneo di Pasqua di volley e basket, la 5 Mila del Gran Ducato – campionato regionale giovanile di corsa su strada, il Ducato Women Città di Spoleto – torneo under 12 femminile di calcio, il Trofeo Ktm Campionato Italiano percorso extraurbano, la Final Four di basket under 15 maschile, il III Memorial F. Cesarini – gara di ciclismo giovanile, si concluderà con la Gara Enduro ACSI – percorso extraurbano il 4 giugno.

Dal 2 al 6 maggio, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, si terrà la Settimana Internazionale della Danza, l’unico Concorso italiano riconosciuto a livello Internazionale e inserito nella rosa delle competizioni più blasonate dell’International Federation of Ballet Competitions.

Torna anche laCorsa dei Vaporetti, alla sua 57^ edizione, che si correrà da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Lo spettacolo di presentazione degli equipaggi è previsto per giovedì 1 giugno in piazza Duomo, mentre la festa finale, con cena spettacolo e premiazione, sabato 24 giugno.

Non mancheranno le fiere e i mercati, dagli appuntamentimensili con il Mercatino dell’Antico in centro storico a Spoleto in Fiore che colorerà corso Mazzini, piazza Pianciani e piazza Fontana dal 19 al 21 maggio.

Il31 marzo è in programma Merenda nell’oliveta, una iniziativa organizzata dalle città aderenti all’Associazione Città dell’Olio con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un’esperienza più “stanziale” da soli o in compagnia, trascorrendo una giornata all’aria aperta immersi nel paesaggio olivicolo, far riscoprire il valore della convivialità e dello stare insieme alla scoperta di luoghi suggestivi e meno conosciuti. I partecipanti verranno coinvolti in diverse attività quali laboratori didattici, corsi di assaggio, storytelling con esperti (olivicoltori, frantoiani, agronomi, storici), lettura di poesie a tema olio, spettacoli di danza e rappresentazioni.

Quattro le iniziative legate alla lettura e alla poesia, dalle poesie in filodiffusione per laGiornata Mondiale della Poesia – Città in versi, alla presentazione del volume di Gaetano Mollo Al rogo. L‘ultimo Gran Maestro dei Templari il 23 marzo a Palazzo Mauri, a Nati per Leggere in Primavera, letture per bambini dai 0 ai 6 anni con laboratorio creativo, a Paesi in Versi, il reading di poesie che si tiene nei borghi del territorio e alla presentazione del libro Idee contagiose. Pandemia, consumismo, paura, denaro, complessità, crisi…Riflessioni di uno psicanalista di Mauro Benedetti.

Numerose anche le iniziative per i bambini, giovani e famiglie che a partire dal19 marzo con Al Museo con papà – visita guidata ai musei cittadini in occasione della Festa del Papà, si susseguiranno nel corso dei tre mesi di appuntamenti. Sarà poi la volta degli incontri rivolti alle famiglie incentrati sul tema dell’educazione all’affettività, della sessualità per i giovani, dell’importanza di una buona rete di relazioni per la promozione del benessere dei bambini e delle loro famiglie, sulla gestione dei conflitti, sul tema dell’uso e abuso delle tecnologie e sulla corretta alimentazione.

Il21 maggio torna anche Spoleto in Gioco, un‘intera giornata dedicata ad attività ludico laboratoriali per bambini e ragazzi in piazza Garibaldi, corso Garibaldi, Cantiere Oberdan, parco di Villa Redenta, piazzetta dell‘Erba e Complesso monumentale di San Nicolò.

Sabato 1 aprile alle ore 11.30a Palazzo Collicola Galleria d‘Arte Moderna ‘G. Carandente’ è in programma l’Inaugurazione delle mostre di Palazzo Collicola i cui protagonisti saranno Michael Venezia con Compilations, a cura di Davide Silvioli e Nancy Genn con Beyond the Grid – Oltre la griglia, a cura di Francesca Valente. Le mostre saranno visitabili fino al 31 maggio 2023.

Il programma nel dettaglio.

19.3.2023

Al Museo con papà – visita guidata Musei cittadini

ingresso gratuito per i papà accompagnati dai propri figli

alla Casa Romana, Palazzo Collicola e Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

a cura di: Sistema Museo | info: www.spoleto c ard.it tel. 074346434

Spoleto sul palco

ore 17:30 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

compagnia la Maschera Invecchjianno Impazzenno

ingresso a pagamento | info: cell. 3780829082

online su Ticketitalia | tabaccheria CMB in Piazza della Vittoria 2 | botteghino del teatro il giorno

dello spettacolo

Palazzetto Don Guerrino Rota

Campionato Gold di Ginnastica Artistica

torneo Interregionale tra squadre di volley e Basket maschile e femminile

a cura della Polisportiva Dilettantistica La Fenice | info: 3473769786 – 0743.218716

21.3.2023

Giornata mondiale della Poesia – Città in versi

Poesie in filodiffusione

22.3.2023

Giornata della memoria cittadina

ore 9:00 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’

inaugurazione della mostra Le miniere di Morgnano: tra storia e narrazione

dal 22 marzo all‘8 aprile secondo gli orari di apertura della biblioteca

ore 10:30 Chiesa di Morgnano, celebrazione della Santa Messa

a seguire cerimonia commemorativa presso il Monumento ai Minatori

Museo delle Miniere di Morgnano

ore 16:30 concerto della Spoleto Archi Ensemble

con Monica Pontini, Michele Spellucci, Francesco Enrico

letture e testimonianze a cura dell‘Associazione Amici delle Miniere

a seguire aperitivo

ingresso gratuito al museo | orari di apertura 9-12 e 15-19

ore 18:30 Arco di Druso

Spoleto by light

tour serale della nuova illuminazione di Piazza Duomo, Arco di Druso, Palazzo Collicola

23.3.2023

ore 17:00 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’

Al rogo. L‘ultimo Gran Maestro dei Templari

Presentazione del volume di Gaetano Mollo | sarà presente l‘autore

24.3.2023

ore 17:00 – incontro online con Alberto Pellai

Educazione dell‘affettività e della sessualità per i giovani

seguiranno info sui canali social del Comune

25.3.2023

ore 10:00 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’

Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio

Dialoghi ed esperienze dai nidi comunali

info: tel.0743.218732

ore 17:00 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’

Idee contagiose. Riflessioni di uno psicanalista

info: tel.0743.218732

ore 21:00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

Concerto Claudio Vignali

ingresso libero su prenotazione

info prenotazioni: costanza@meaconcerti.com – cell. 348.7261719

26.3.2023

ore 10.00 – Trekking dei teatri

Dal Teatro Romano al Teatro Caio Melisso

a seguire aperitivo

a pagamento | a cura di: Sistema Museo | info: www.spoleto c ard.it tel. 074346434

ore 17:00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

Consegna di un attestato a Pietro Biondi

27.3.2023

ore 17:00 – Scuola Primaria Villa Redenta, via C. Bezzi

Nati per Leggere in Primavera Letture per bambini dai 0 ai 6 anni con laboratorio creativo

a cura della biblioteca comunale e del 2 Circolo Didattico

attività gratuita con prenotazione: tel: 0743.218801 – email: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

Giornata Mondiale del Teatro

ore 20:45 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ – stagione di prosa TSU

La madre con Lunetta Savino

ingresso a pagamento

31.3.2023

Merenda all’oliveta

programma in corso di definizione

ore 21:00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

Concerto di Tommy Emmanuel ‘Italian tour 2023‘

ingresso a pagamento

a cura di Visioninmusica | info biglietti www.vivaticket.com tel. 0744.432714

1.4.2023

ore 11:30 – Palazzo Collicola Galleria d‘Arte Moderna ‘G. Carandente’

Inaugurazione delle mostre di Palazzo Collicola

Michael Venezia, Compilations, a cura di Davide Silvioli

Nancy Genn, Beyond the Grid – Oltre la griglia, a cura di Francesca Valente

le mostre saranno visitabili dal 1 aprile al 31 maggio 2023

www.palazzocollicola.it

2.4.2023

ore 18.00 – Chiesa di Sant’Eufemia

Concerto della Spoleto Archi Ensemble

dal 4.4.2023 al 5.4.2023

Palazzetto Don Guerrino Rota

Final-Four di basket Femminile

finale del torneo regionale di basket femminile

a cura dell‘ASD Blubasket | info: tel. 340961508. 0743.218716

7.4.2023

ore 17:00 – incontro online – #insieme Scuola per genitori

Sara Bodio: Genitori consapevoli. La gestione dei conflitti

dal 6.4.2023 al 8.4.2023

Varie palestre scolastiche

Torneo di Pasqua di volley e basket

torneo interregionale tra squadre di volley e basket maschile e femminile

a cura di: Volley Spoleto e ASD Atomika | info: tel. 3420095416 – 3292397059 – 0743.218716

9.4.2023

dalle 8:00 alle 20:00 – Centro Storico Mercatino dell‘Antico (data e luogo potrebbero subire variazioni)

10.4.2023

Caccia al tesoro Pasquale

a cura di: Sistema Museo | info: www.spoleto c ard.it tel. 074346434

12.4.2023

mattina – Piazza Duomo

171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

dal 13.4.2023 al 19.4.2023

LXX settimana di studio Il tempo nell’Alto Medioevo

a cura della Fondazione CISAM | www.cisam.org

16.4.2023

Concerto della Fondazione Festival dei Due Mondi

Giro della Rocca Albornoz, 5 Mila del Gran ducato

campionato regionale giovanile di corsa su strada

a cura di: ASD Atletica 2s | info: cell. 3351252922 – 3381646533

dal 21.4.2023 al 23.4.2023

Impianto Sportivo Capitini di San Giacomo

Ducato Women Città di Spoleto, Torneo under 12 Femminile

1° torneo nazionale U 12 calcio femminile

a cura di: ASD Ducato Spoleto | info: 0743.274052

21.4.2023

ore 17:00 – Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’

#insieme – Scuola per genitori

Sonia Montegiove – Uso e abuso delle tecnologie: manuale per famiglie

dal 22.4.2023 al 23.4.2023

Palazzetto dello sport Palarota

Trofeo KTM Campionato Italiano – percorso extraurbano

info: tel. 0743.222175 – cell. 3358481046

22.4.2023

Spoleto sul Palco

ore 21:00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

Compagnia La Mandarina Il metodo Kessler

ingresso a pagamento

23.4.2023

Spoleto sul Palco

ore 17:00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

Compagnia La Mandarina ‘Il metodo Kessler‘

ingresso a pagamento

25.4.2023

Festa della Liberazione

ore 18:00 – Punto Eggi

Concerto della Scuola Comunale di Musica e Danza ‘Alessandro Onofri‘

a cura di: Comune di Spoleto e Associazione Spoleto Musica | info: 0743.218615

26.4.2023

ore 17:00 – Eggi, presso il verde attrezzato

Paesi in versi

a cura della Biblioteca Comunale e della Pro Loco di Eggi

info: 0743.218801

27.4.2023

ore 21:00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

spettacolo di beneficenza Premio generosità

a cura di: S.O.GI.T. Spoleto le Aquile

28.4.2023

Spoleto sul palco

ore 21:00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

Compagnia La Traussa Plinio Guerrini, lu meju de li becchini

ingresso a pagamento

30.4.2023

Spoleto sul Palco

ore 21:00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’

Compagnia Dilettarti Passeggiando sulla collina con Edgar e Fabrizio

ingresso a pagamento

dal 30.4.2023 al 1.5.2023

Palazzetto Don Guerrino Rota

Final – Four di basket under 15 maschile

a cura di: ASD Giromondo | info: tel. 3355325009 – 0743.218716

dal 2.5.2023 al 6.5.2023

Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

Settimana internazionale della danza

8.5.2023

ore 17:30 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

Spettacolo Laboratori scuole primarie cittadine

di Marina Antonini

13.5.2023

ore 15:30 – Complesso Monumentale di San Nicolò

Saggio della Scuola Comunale di Musica e Danza ‘Alessandro Onofri’

info: 0743.218615

14.5.2023

dalle 8:00 alle 20:00 – Centro Storico Mercatino dell’Antico

dal 19.5.2023 al 21.5.2023

dalle 8:00 alle 20:00 – Corso Mazzini, Piazza Pianciani e Piazza Fontana

Spoleto in fiore

a cura della Pro Loco di Spoleto

20.5.2023

ore 18:00 – Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’

Saggio della Scuola Comunale di Musica e Danza ‘Alessandro Onofri’

info: tel. 0743.218615

21.5.2023

dalle ore 10:00 alle 18:00 – Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, Cantiere Oberdan

parco di Villa Redenta, Piazzetta dell‘Erba, Complesso monumentale di San Nicolò

Spoleto in Gioco un‘intera giornata dedicata ad attività ludico laboratoriali

28.5.2023

Piazza Duomo Spoleto, Rocca Albornoziana

Festa della famiglia

a cura dell‘Archidiocesi Spoleto-Norcia

1.6.2023

Piazza Duomo

presentazione della 57a Corsa dei Vaporetti di Spoleto

2.6.2023

Festa della Repubblica Italiana

3.6.2023

Giro della Rocca Albornoziana

III Memorial F. Cesarini gara di ciclismo giovanile e concorso scolastico miglior disegno

4.6.2023

percorso extraurbano, Monteluco

gara enduro ACSI

a cura: dell‘ASD Gravity Team

11.6.2023

dalle 8:00 alle 20:00 – Centro Storico Mercatino dell‘Antico

dal 16.6.2023 al 18.6.2023

57a Corsa dei Vaporetti di Spoleto

21.6.2023

ore 21:00 – Piazza Pianciani | Festa della Musica

Concerto della Banda Musicale ‘Città di Spoleto’

MOSTRE

Palazzo Mauri, Biblioteca Comunale ‘Giosuè Carducci’

Le miniere di Morgnano: tra storia e narrazione

orari di apertura lunedì 15-19 | martedì e giovedì 9-19 | mercoledì, venerdì e sabato 9-13

Palazzo Collicola Galleria d‘Arte Moderna ‘G. Carandente’

Michael Venezia, Compilations a cura di Davide Silvioli

Nancy Genn, Beyond the Grid – Oltre la griglia a cura di Francesca Valente

le mostre saranno visitabili dal 1 aprile al 31 maggio 2023 | www.palazzocollicola.it