“Un abbraccio vale più di 1000 like!”: incontro contro bullismo e cyberbullismo promosso dalla Diocesi

Ci sarà, in videoconferenza, anche il papà di Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta in Italia di cyberbullismo.

“Un abbraccio vale più di 1000 like! Le parole fanno più male delle botte” è il titolo dell’incontro dedicato al tema del bullismo e cyberbullismo, in programma a Gubbio venerdì 12 gennaio, presso la Palestra Polivalente di via dell’Arboreto. Un’intera giornata di formazione e sensibilizzazione promossa dal Servizio diocesano per la tutela minorile insieme all’Ufficio di pastorale giovanile e coordinamento oratori, con Fondazione Carolina e con il patrocinio del Comune di Gubbio, rivolta alle associazioni e movimenti giovanili, agli allenatori, educatori sportivi, operatori degli oratori, genitori e a tutti quelli che hanno a cuore il futuro dei ragazzi.

Il programma della giornata

L’iniziativa è articolata in due sessioni di lavoro. Dalle ore 11 alle 13, l’appuntamento è aperto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e a quelli che frequentano il biennio della scuola secondaria di secondo grado. Dalle ore 17.30 alle 19.30, invece, l’incontro è aperto a tutti gli adulti: genitori, educatori, operatori pastorali e insegnanti interessati. “I primi a essere coinvolti sono chiaramente i giovani – spiegano don Mirko Nardelli e Federica Edera, referenti degli Uffici diocesani promotori dell’evento – ma non potevamo tralasciare il mondo degli adulti, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi sportivi e di tutti coloro interessati e appassionati della sfera giovanile. Quella rete educativa che oggi riteniamo fondamentale creare per una sana formazione delle generazioni presenti e future”.

Il papà di Carolina Picchio in collegamento

Ospite dell’incontro, in videoconferenza, il papà di Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta in Italia di cyberbullismo, dalla cui storia simbolo è nata la legge n.71/2017 per la prevenzione e il contrasto di questo triste fenomeno. Una testimonianza di grande spessore umano e educativo, per aprire con tutti i partecipanti una riflessione sulle reali conseguenze del bullismo e cyberbullismo. L’iscrizione per partecipare alla giornata non è obbligatoria, tuttavia per una migliore organizzazione dell’iniziativa, gli interessati sono invitati a registrarsi, compilando il modulo Google (CLICCA QUI) disponibile sul sito Internet www.diocesigubbio.it o cliccando sull’icona raffigurata sulla locandina digitale dell’incontro (SCARICA QUI).

“Il desiderio – concludono Nardelli ed Edera – è di coinvolgere e sensibilizzare più realtà possibili, pertanto ciascuno può sentirsi libero di estendere l’invito a prendere parte alla giornata a chiunque possa essere interessato al tema”.