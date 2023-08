Aaron, conto alla rovescia per il concerto nella sua Nocera

Attesa in piazza Umberto I per il concerto una folla di fan e appassionati

Uno degli ultimi grandi appuntamenti di questa estate nocerina è il concerto di Aaron. Il giovane cantante nocerino, portato alla ribalta dopo la sua permanenza presso la scuola di Amici, è in tour per le principali città italiane e ha ritagliato uno spazio per un regalo proprio alla sua Nocera.

“Un onore e un orgoglio poterlo avere a “casa” ad un anno di distanza da un’esibizione che fece intravedere un talento che poi sarebbe esploso – spiega il sindaco Virginio Caparvi – L’amministrazione comunale ed i tanti sponsor che hanno contribuito all’evento sono dunque entusiasti di invitarvi per questa splendida serata“. L’appuntamento è per sabato 19. Alle 21 Paiper in love e alle 22.30 Aaron. Al termine continuerà la serata romantica.

Sono attese in piazza migliaia di persone, considerando l’affetto e l’unicità dell’evento che Aaron ha regalato ai suoi fan nocerini e umbri.