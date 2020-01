A Viceno domenica il Concerto degli auguri - Tuttoggi

L’Amministrazione Comunale di Castel Viscardo continua la tradizione del concerto di musica classica ospitato presso la Chiesa di San Nicola di Bari di Viceno.

Domenica 12 Gennaio 2020, alle ore 17, avrà luogo il “Concerto degli Auguri”, a cura del M° Riccardo Cambri e con la collaborazione della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto.

Suoneranno i giovani allievi pianisti della classe di Cambri, che si sono già distinti in vari spettacoli musicali natalizi realizzati in Orvieto nello scorso mese di Dicembre. Al concerto di Viceno, come da tradizione, parteciperà il baritono Lorenzo Sterpa.

Con questa iniziativa musicale, l’Amministrazione Comunale di Castel Viscardo porgerà ancora alla cittadinanza fervidi auguri di Buon Anno Nuovo 2020.