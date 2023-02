A Trento la Sir vince al tiebreak e perde il primo punto della stagione

Nel secondo set la Sir ritrova il suoi colpi, per due volte prova a scappare andando sul +3, ma i padroni di casa riescono a recuperare. Ma Perugia spinge ancora e raggiunge il +4 (16-12), costringendo Lorenzetti a richiamare i suoi. I Block Devils però non si fermano, nonostante una nuova fiammata dei padroni di casa, e pareggiano i conti prendendosi il secondo set sull’errore in attacco di Podrascanin (25-18).

Nel terzo set la Sir parte subito forte sul turno in battuta di Semeniuk, che mette in difficoltà la ricezione dei padroni di casa (4-0). E’ caldissimo il braccio sinistro di Herrera, che piazza anche due ace e porta la Sir sul +7 (9-2). Non vuole essere da meno Leon, che trova l’ace dell’11-3. Sul turno al servizio di Kazisky Trento si riporta sul -4 (10-14). Ci ripensa Herrera con un altro ace (11-17). E le giocate di Giannelli, geniale anche negli attacchi diretti (13-19). Ma sull’ace di Kazisky Trento torna a -3 (18-21) e Anastasi chiama i suoi. Il doppio errore di Semeniuk dà speranze a Trento, che però si deve arrendere sull’attacco di Leon (25-22).

Sull’ace di Kazisky Trento trova il sorpasso (3-2) in avvio di quarto set. Il doppio ace di Herrera vale il +4 per la Sir (11-6). Dall’altra parte ace di D’Heer riporta sotto Trento, che trova il pari sul 12-12. La Sir trova il break, poi si procede con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Sul muro di Podrascanin, Trento mette la freccia (19-18). Il centrale serbo trascina i padroni di casa, che volano sul +3 (23-20), costringendo Anastasi a chiamare ancora i suoi. I Block Devils rispondono e stavolta il time out lo chiama Lorenzetti. Michieletto chiude il set 25-23, portando la Sir per la prima volta in questa stagione, sin qui da percorso netto, al tiebreak.

Trento parte forte (2-0), Leon segna il pari. Doppio ace di Herrera (7-4). Si va al cambio di campo sul +3 per i Block Devils (8-5). La Sir alza il muro (11-6). Vola Giannelli per il 12-7. I Block Devils hanno quattro palle match. Ma sull’errore in battuta la Sir vince 15-11.

La Sir vince ancora, perdendo il primo punto, della stagione, che vale solo per le statistiche.

Itas Trentino Trento – Sir Safety Susa Perugia 2-3

25-19; 18-25; 22-25; 25-23; 11-15