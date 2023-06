A Todi dopo le piogge accelerazione sulla manutenzione del verde - Tuttoggi.info

Il Reparto Manutenzioni del Comune di Todi torna a comunicare ogni lunedì il programma settimanale delle operazioni

Confidando nella fine del maltempo che ha caratterizzato gli ultimi due mesi, condizione che ha fortemente limitato gli sfalci dell’erba e ogni possibile pianificazione di tale attività, il Reparto Manutenzioni del Comune di Todi torna a comunicare ogni lunedì il programma settimanale delle operazioni, una modalità che il consigliere comunale delegato, Andrea Nulli, ha adottato per dare conto ai cittadini dell’attività degli addetti al decoro del territorio.

Il Reparto Manutenzione, oltre ad essere impegnato nella gestione di numerose emergenze dovute proprio al maltempo, con interventi di ripristino di strade a seguito di frane e allagamenti, è intervenuto con il taglio dell’erba nelle settimane precedenti la chiusura dell’anno scolastico presso i plessi delle materne, elementari e medie e, sempre di recente nelle frazioni di Pantalla, Torregentile, Vasciano, Casemasce, Montenero, Izzalini, Ilci, Pian di San Martino, Pontenaia, Romazzano, Fiore, Camerata e nella zona industriale.

Già tagliata l’erba anche lungo le strade di Montemolino, Pian dei Mori, Collevalenza/Rosceto, Romazzano, Camerata, Torregentile, Pontenaia e Fiore, mentre nella giornata di lunedì si è iniziato sulla strada che da Via Ciro Alvi porta a Chioano, per poi proseguire in direzione delle frazioni di Monticello e Torrececcona.

“Finora è stata un’impresa difficile – sottolinea il consigliere Andrea Nulli – con la piovosità che non ci ha dato tregua e che oltretutto ha vanificato in pochi giorni i tagli effettuati. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza, perchè non sarà possibile intervenire ovunque contemporaneamente ma abbiamo la situazione ben presente e siamo attrezzati per affrontarla”.

Questa settimana sono previsti interventi al parco della Rocca, al parco giochi di Pian di Porto e a quello del Quartiere Europa, oltre che nella frazione di Collevalenza.

Ogni lunedì sulla pagina FB del Reparto Manutenzioni verrà pubblicato il programma della settimana, mentre il venerdì si darà il consuntivo di quanto effettuato. “E’ un impegno di trasparenza – aggiunge Nulli – oltre che una ulteriore modalità per raccogliere segnalazioni da parte della cittadinanza”.

Con oltre 230 chilometri quadrati e ben 37 centri frazionali, la manutenzione del verde nell’intero territorio è particolarmente impegnativa. “Per questo motivo – anticipa il Sindaco Antonino Ruggiano – stiamo mettendo a punto delle importanti soluzioni integrative che miglioreranno i tempi di risposta e la continuità nel tempo“.

Nel frattempo l’Amministrazione si è fatta carico di sollecitare l’intervento della Provincia per le arterie e gli svincoli di sua competenza e attivato la collaborazione con il Consorzio di bonifica Tevere-Nera per la messa a disposizione di un automezzo operativo con decespugliatore per la manutenzione delle strade vicinali e interpoderali di prevalente interesse.