A Terni un convegno su sanità pubblica e veterinaria, sicurezza dei luoghi di lavoro e alimentare - Tuttoggi.info

“L’attività di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione: normativa e funzioni”. Questo il tema al centro di un evento formativo, promosso dal CUF, Centro Unico di Formazione regionale, che vedrà la partecipazione di esperti di fama nazionale e degli operatori dei dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie dell’Umbria per affrontare tematiche che hanno un impatto diretto nella vita dei cittadini e delle imprese negli ambiti della sanità pubblica, della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza negli ambienti di lavoro e della sicurezza alimentare.

L’appuntamento che ha già raccolto l’adesione di 150 partecipanti, è in programma venerdì 12 gennaio a Terni, a partire dalle ore 9 fino alle 18, nella sala convegni dell’Arpa in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Obiettivo dell’iniziativa e del confronto che si svilupperà con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Procura della Repubblica di Terni, con i Carabinieri del N.A.S. Perugia – Terni e del Comando tutela forestale e parchi, con l’Istituto Zooprofilattico, l’Arpa e le Asl dell’Umbria, è di potenziare l’efficacia delle attività di prevenzione, focalizzando l’attenzione sui metodi di controllo ufficiale e investigativi effettuati in sinergia con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, con gli altri Organismi di Controllo ed in sintonia con l’Autorità Giudiziaria.

Al convegno intervengono il dott. Danilo Serva, Direttore Dipartimento di Prevenzione Usl Umbria 2, il dott. Salvatore Macrì, Dirigente Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione Umbria, il dott. Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il dott. Claudio Biglia, già Direttore UOC Igiene degli alimenti di origine animale Asl di Torino e consulente del Tribunale di Torino, il dott. Andrea Valiani, Direttore Dipartimento Funzionale Polo Territoriale Umbria e Direttore UOC Controllo Alimenti Umbria IZSUM, la dott.ssa Gaia Piccini, Dirigente Struttura Semplice presso Dipartimento Territoriale Umbria Sud ARPA, il magg. Sergio Riccardi, Comandante Carabinieri N.A.S. Perugia – Terni, il ten. col. Elena Candela, Comandante NIPAAF Terni e il dott. Alberto Liguori Procuratore della Repubblica di Terni. Sarà presente la direzione strategica aziendale della Usl Umbria 2 con il direttore generale ff dott. Piero Carsili e il direttore sanitario ff dott. Nando Scarpelli.

Moderano il dibattito la dr.ssa Maria Antonella Leo, UOC Igiene degli alimenti di origine animale Usl Umbria 2 e la dr.ssa Laura Sarnari UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Usl Umbria 2.

Il coordinamento didattico e organizzativo è affidato al Tutor didattico dott. Paolo Sgrigna. Programma dei lavori consultabile nel sito web istituzionale Usl Umbria 2: www.uslumbria2.it

Siete invitati a partecipare