A Spoleto si ritrovano i calciatori degli anni ’70

Antiche glorie del calcio cittadino si ritroveranno a quasi cinquant’anni di distanza. I veterani degli anni ’70 dell’associazione calcistica Spoleto si ritroveranno infatti mercoledì 3 luglio in piazza Garibaldi alle ore 11,30.

“Sono stati anni meravigliosi – ricordano i promotori dell’incontro – che hanno visto la gente di una città stupenda stringersi intorno ad un gruppo di ragazzi o meglio un gruppo di amici, città che li ha adottati come propri figli con grande passione ed entusiasmo. E’ stata sicuramente una sinergia di valori che ha reso grande la squadra di quei tempi: il rispetto reciproco, l’educazione, la gratificazione, la grande amicizia”.

I calciatori degli anni ’70 ringraziano quindi la gente di Spoleto: “grazie di vero cuore da tutti noi calciatori che oggi siamo qui per onorare voi e per ricordare i nostri amici che non sono riusciti a liberarsi da qualche impegno; o per ricordare cari amici che per volontà di qualcuno non sono più tra noi. In bocca a lupo – dicono infine – alla nuova società”.

