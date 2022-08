A Spoleto l'Opera è viva, La "Tragédie de Carmen"del Lirico Sperimentale è un successo - Tuttoggi

La morte fisica ovviamente, ma anche la morte come passaggio ad altra dimensione.

In questo senso l’operazione messa in scena al Teatro Caio Melisso dal regista Alessio Pizzech riscopre una interessante dimensione ciclica, di morte e rinascita, come se si fosse in una porta girevole.

Qualcosa cambia per non cambiare di fatto nulla e tornare al punto di partenza.

Ne sa qualcosa il Don Josè di questa edizione spoletina, nella rassegna Eine Kleine Musik.

Un protagonista che non riesce mai ad assaporare fino in fondo il piacere ingannatore dell’amore per Carmen. In ogni momento di felicità procurato dalla tormentata sigaraia zingara, c’è sempre un ritorno agli inferi della dannazione e della consunzione umana. Quella che ti fa perdere tutto e ti fa precipitare fino ad essere il “cannibale” delle vite altrui mentre cerchi ancora disperatamente di ritrovare la tua.

Nella messa in scena spoletina, complici le scene di Andrea Stanisci, le luci di Eva Bruno ed i costumi di Clelia De Angelis, il regista Pizzech va alla ricerca dell’autenticità dei personaggi e la cosa migliore per farlo è vederli costretti nei loro ambienti quotidiani. Sorta di camerini di scena in cui ognuno indossa la propria forma umana e compie il suo destino.

L’eroina Carmen, soprattutto, contrapposta alla normalità di Micaela (fidanzata di Don Josè), sopraffatta dal sentimento di libertà che alla fine le procurerà solo lutti e disperazione.

Non siamo molto convinti del fatto che tutto questo rappresenti una critica alla morale del tempo (quella sessuale, politica e sociale), quanto invece ci convince di più il tema della morte e della rinascita che Brook non lascia mai velato.

Diamo atto alla messa in scena spoletina di aver fatto comprendere meglio questo aspetto dandone una una sua versione autentica, senza utilizzare i soliti trucchi tipo il sigaro arrotolato sulle gambe (le cosce?) della sigaraia, artificio a cui non resiste lo stesso Peter Brook nel suo film e che, per una sorta di incomprensibile dettaglio, fa arrotolare a Carmen su una gamba coperta da spesse calze nere. La morte dell’erotismo. O anche, forse, un fosco presagio di ciò che accadrà. A Spoleto invece, il buon senso ha suggerito una Carmen decisamente libera da vincoli, ammennicoli e orpelli seduttivi.

Dove invece la perplessità per il gesto si è trasformata rapidamente in comicità involontaria è quando il povero oste Lillas Pastia viene fatto morire per overdose dopo aver raccolto i cadaveri di Zuniga, Garcia, ed Escamillo, tutti pretendenti di Carmen. Una sorta di nemesi dell’oste, che “non si fa i cadaveri suoi “, e la fa finita pure lui in solitudine.

Una botta di “pacchianeria giovanilistica” diceva Guido Davico Bonino litigando con Carmelo Bene. Ma facciamo finta di nulla, come non detto!

Foto: Lirico Sperimentale (Ludovica Gelpi)

I cantanti e l’Orchestra.

Siamo da sempre sinceri e convinti sostenitori del metodo “Spoleto” applicato dal Lirico Sperimentale e ribadito anche da quasi tutti i vincitori, anche ormai famosi, del Concorso Comunità Europea per cantanti lirici e che ritengono Spoleto forse l’unica vera palestra per il mestiere di cantante d’opera che si trovi in Italia. Un luogo di formazione dove si mettono in pratica tutte le necessarie arti per andare in scena e non solo il canto.

Sappiamo che in questa Tragedie de Carmen il lavoro di Alessio Pizzech sui cantanti è stato profondo ed emozionale. Ma i risultati si vedono. Prendere dei ragazzi digiuni di attorialità e metterli in equilibrio con la loro dote che è il canto non è impresa scontata.

Grande lavoro anche del M° Carlo Palleschi, un direttore d’orchestra ferreo e sapiente che conosce alla perfezione l’ambiente e che governa con mano sicura, da buon padre di famiglia, i cantanti ed i 16 elementi dell’Ensemble del Lirico Sperimentale.

Due conferme sono certamente l’Escamillo vigoroso e solido di Alberto Petricca, già notato in Giovanni Sebastiano dello scorso anno e la Micaela di Maria Stella Maurizi, già sentita al Festival dei Due Mondi e dalle doti vocali e musicali inequivocabili. Tuttavia la giovanissima soprano (24 anni) deve maturare in esperienza sul palcoscenico e non dubitiamo che questo accadrà presto.

Equilibrati e godibilissimi la Carmen di Veronica Aracri e il Don Josè di Oronzo D’Urso ai quali peraltro è stato chiesto uno sforzo recitativo notevole. Se possiamo, per Veronica un po più di voce e per Oronzo meno preoccupazione per la prestazione vocale e più attenzione all’attorialità.

Ma ovviamente ciò che sempre conta al Lirico Sperimentale è la prova d’esperienza. E come sempre è un piacere incredibile vedere questi ragazzi all’opera.

Infine, dopo aver registrato un calorosissimo plauso del pubblico che ha riempito il Caio Melisso in una recita di tardo pomeriggio feriale (quindi di difficile collocazione), vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà a Valentino Pagliei–Lillas Pastia per la sua prematura dipartita a causa di un overdose di scena.

Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)

Opera e dintorni…

All’uscita del teatro, qualche addetto ai lavori che ci conosce ci ha detto “finalmente l’Opera”. E il riferimento all’assenza della stessa da ben due anni dal Festival dei Due Mondi di Spoleto era inequivocabile.

Ieri sera peraltro lo Sferisterio di Macerata ha aperto la sua stagione con un clamoroso sold out per Il Barbiere di Siviglia di Rossini.

Evidentemente al Festival non interessa nemmeno ciò che accade nei dintorni, Lirico incluso

Ed è tanto vero il fatto che il “mondo non basta” a quelli del Due Mondi che vi anticipiamo che l’Opera nel 2023 si farà e che sarà un prodotto chiavi in mano confezionato e già andato in scena all’estero. Si dovrebbe trattare di una versione ridotta del Pelleas et Melisande di Claude Debussy. Per altri dettagli bisognerà aspettare ancora un po. Nel frattempo, se la notizia sarà confermata, esultano i tecnici di Spoleto che per il 3 anno, a questo punto, lavoreranno solo un terzo ( e manco tanto) dell’abituale ingaggio pre-nuova direzione artistica.

Ma oggi è la festa del Lirico Sperimentale e dunque, evviva il Lirico. Qui i tecnici lavorano per tutta la durata della manifestazione, almeno.