A.Se. Spoleto, il programma settimanale dei lavori per centro storico e frazioni - Tuttoggi.info

Fino al 17 novembre , manutenzione stradale, cimiteri, verde pubblico, pubblica illuminazione e stabili comunali

Nuovi interventi di sistemazione e manutenzione realizzati da A.Se. Spoleto. Il piano di lavoro previsto fino a venerdì 17 novembre interesserà le strade, alcuni stabili comunali, la pubblica illuminazione, i cimiteri e il verde pubblico.

Per quanto riguarda le strade comunali è in programma, sulla base di specifiche criticità segnalate dai cittadini e concordata con l’ufficio strade del Comune di Spoleto, la pulizia delle griglie in viale Giacomo Matteotti, via Libero Grassi, viale Martiri della Resistenza, via dei Filosofi e via Nuova, mentre interventi di manutenzione stradale sono previsti in viale Guglielmo Marconi (all’altezza dei civico 174), in via Piazza d’Armi e via Luigi Einaudi, dove verranno completati i lavori non ultimati la scorsa settimana a causa del maltempo, e lungo l’argine del torrente Tessino, nella strada privata ad uso pubblico parallela a viale Guglielmo Marconi, dove verrà effettuata anche la pulizia delle cunette.

Saranno oggetto di lavori anche l’asilo nido, la scuola di infanzia e la primaria di Villa Redenta, dove è in programma la pulizia delle gronde e dei discendenti, mentre nella scuola primaria di Santa Croce è in corso di ultimazione l’intervento di riparazione della rete di recinzione. Discorso analogo per i teatri Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, Nuovo Gian Carlo Menotti ed il Complesso monumentale di San Nicolò dove sono in fase di completamento le verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza.

Ovviamente le squadre dell’A.Se Spoleto interverranno in caso di segnalazione di guasti agli impianti elettrici ed idrici degli stabili comunali.

I lavori previsti questa settimana nei cimiteri riguarderanno la pulizia delle griglie a San Sabino e a Santa Croce, la manutenzione dei pozzetti al Cimitero monumentale di Spoleto e lo svuotamento dei sacchi a San Sabino, San Giacomo e Spoleto. Sono previsti anche interventi alle lampade votive per nuovi allacci, disdette e riparazione di guasti nei cimiteri del territorio.

In programma anche le potature in via Alcide De Gasperi (la scorsa settimana non è stato eseguito a causa del maltempo) e nella zona delle case popolari in via dei Filosofi, la sostituzione delle lampade nei settori B1 e B2, ossia nelle zone di viale Trento e Trieste, via Flaminia vecchia, via Nursina, viale Guglielmo Marconi, via dei Filosofi e aree limitrofe (lavori previsti a seguito del monitoraggio effettuato da A.Se. Spoleto) e la sistemazione della segnaletica stradale mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.