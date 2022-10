A Scheggino e Terni torna il campionato italiano della Firaft - Tuttoggi

Per due giorni gare di rafting e hydrospeed

Nei giorni 29 e 30 ottobre 2022 si svolgerà per il secondo anno consecutivo il campionato italiano della FIRAFT, federazione italiana rafting. Considerato il successo dell’edizione 2021 in cui oltre 120 atleti si sono sfidati nella discesa in gommone la competizione è stata arricchita con due appuntamenti distinti: sabato 29 alle ore 9 si svolgerà la gara nel tratto del fiume Nera che va da Sant’Anatolina a Scheggino con arrivo presso il centro rafting Pangea mentre domenica 30 alle ore 11 la competizione si sposterà presso il centro Rafting Le Marmore di Papigno (TR) dove si svolgeranno le gare di rafting e hydrospeed con partenza da piazzale Lord Byron.

Quest’anno al campionato italiano della FIRAFT è prevista la partecipazione di 35 squadre provenienti da tutta Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino, Calabria, Campania. La serata di sabato inoltre vedrà i tecnici e gli accompagnatori impegnati nella “Cena delle guide”, appuntamento conviviale utile alla socializzazione tra compagnie di rafting di tutta Italia. Saranno presenti i presidenti della Federazione Italiana Rafting, Benedetto Del Zoppo e della Federazione italiana canoa e kayak, Luciano Buonfiglio.