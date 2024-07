A San Venanzo si parla di “un altro” calcio con Riccardo Cucchi - Tuttoggi.info

“Un altro calcio è ancora possibile?”: Alvaro Angeleri e Agnese Vescovo lo chiederanno ai giornalisti sportivi Riccardo Cucchi, Francesco Caremani e Luca Cardinalini. Succederà giovedì 4 luglio alle ore 21 nella suggestiva “piazzetta” del paese di Rotecastello di San Venanzo (Terni), dove a calcio si gioca ancora immaginandosi le porte, il campo e le tribune gremite di tifosi, i tre protagonisti della serata proveranno a rispondere a questa domanda. Un quesito che nasce dalle tante suggestioni dell’ultimo volume del giornalista di Radio Rai e voce storica della trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”, Riccardo Cucchi. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dalla Cantinetta Eventi Aps in collaborazione con l’Associazione Nestore e con i patrocini dei Comuni di San Venanzo e di Marsciano. Previsti anche i saluti dei sindaci Michele Moretti (Marsciano) e Marsilio Marinelli (San Venanzo).

Un altro calcio è ancora possibile è il volume di Riccardo Cucchi, finalista al Premio Bancarella per lo Sport 2024, che aiuterà l’analisi sul mondo del calcio. Nessun anti modernismo, forse un po’ di nostalgia per il calcio che fu: la riflessione incentrata su come il calcio moderno ha forse perso la capacità di emozionarsi ed emozionare. “Lo sport senza valori non può essere sport”. Questo è il messaggio eloquente che si può sintetizzare nel presentare il libro, “Un altro calcio, è ancora possibile” (Edizioni People).

Insieme all’autore Cucchi ci sarà il giornalista sportivo freelance Francesco Caremani che parlerà anche del suo libro Chiedi alla polvere. In quest’opera, edita nel 2023 da Bradipolibri, la penna dell’autore porta tra diversi angoli sperduti nel mondo, tra Paesi in guerra e periferie delle grandi metropoli, per rappresentare questo sport come occasione per sognare un futuro migliore e come strumento di emancipazione, riscatto e terapia.

Anche Luca Cardinalini, giornalista marscianese di RaiSport, sarà presente al tavolo della serata. La sua penna si occupa spesso di periferia anche calcistica. Delle squadrette semisconosciute ed a i margini delle grandi città, bandiere e consolazioni settimanali, per interi paesini. Autore di molti volumi fra cui Quasi goal. Storie dal calcio «minore». Dalla serie C alla terza categoria, per citare uno dei suoi lavori che parla di calcio. Fiero allenatore della squadra “La Cantinetta”, esperienza che lo ha visto guidare un gruppo di ragazzi stranieri accolti nei Centri come quello di Civitella dei Conti nel territorio di San Venanzo.

Per l'occasione, La Locanda del Borgo di Rotecastello organizza una speciale AperiCena.





