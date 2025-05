Playoff serie C, Ternana e Vicenza le favorite - Tuttoggi.info

La Ternana di Fabio Liverani è in ritiro a Roma per preparare i playoff che vedranno i rossoverdi protagonisti a partire dagli ottavi di finale. La Ternana, di base all’Hotel Mancini Park, dopo il pareggio in trasferta contro il rivale Entella (promosso direttamente in serie B) cerca la concentrazione giusta per cercare di tornare nel calcio che conta e nel torneo cadetto. Liverani è l’uomo delle imprese e sognare è d’obbligo per i rossoverdi che hanno ampiamente dimostrato di avere una rosa all’altezza della situazione. A proposito di rosa, la Ternana deve rinunciare a Loiacono, Romeo e Donnarumma, sicuramente fuori dai giochi: possibili invece di recuperi di Damiani e Brignola che dovrebbero recuperare per il 18 maggio, data di in cui la formazione del presidente D’Alessandro entrerà in competizione per la promozione in serie B.

Playoff serie C, Ternana e Vicenza favorite

Secondo gli analisti di FairPlay Sports Media la Ternana e il Vicenza sarebbero le favorite ai playoff di serie C in relazione alle quote dei bookmakers sulle 28 squadre che, a partire dal 4 maggio, si sfideranno per le final four, con le semifinali di andata fissate per domenica 25 maggio, ritorno mercoledì 28; le finali di andata invece sono previste lunedì 2 giugno con ritorno sabato 7. La quota più alta nel confronto di Superscommesse è del Vicenza con 4,50, mentre la Ternana segue a 6,00. Leggermente più staccate Feralpisalò e Audace Cerignola, rispettivamente a 7,00 e 9,00. Le possibili outsider potrebbero essere Pescara, Catania e Torres, pronte a sfruttare eventuali passi falsi delle big. Più indietro nelle quote, ma comunque agguerrite, figurano squadre come Benevento, Crotone e Albinoleffe, che puntano a ribaltare i pronostici.

Ternana, amichevoli in vista

La Ternana cerca di mantenere alta la tensione e la condizioni atletica che, nelle ultime uscite, non è sembrata delle migliori. In vista ci sarebbero alcune amichevoli che verranno definite nelle prossime ore; una delle possibili formazioni da affrontare potrebbe essere l’Orvietana, ma è ancora tutto da vedere.