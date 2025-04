Ultima sirena per Giuseppe Taschetti - Tuttoggi.info

Ultimo giorno di lavoro il Dr. Giuseppe Taschetti, lo storico Capo di Gabinetto della Questura di Terni che, nella giornata di ieri 29 aprile, ha voluto salutare tutti i colleghi. Da oggi sarà in pensione dopo una lunga carriera in Polizia e molti anni passati proprio in Questura, nella sua città natale, dove è stato sempre molto apprezzato per il suo lavoro. Il Questore, Luigi Mangino, i funzionari e tutti i poliziotti, lo hanno abbracciato e non sono mancati momenti di commozione per i tanti ricordi condivisi con la famiglia della Polizia.