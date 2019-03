A San Giustino secondo e terzo appuntamento con la musica contemporanea de “Il Suono”

Dopo il successo di domenica 10 marzo a Villa Graziani di San Giustino, coinciso con il debutto della seconda edizione, entra sempre più nel vivo “Il Suono”, Festival di Musica Contemporanea con l’Ensemble Suono Giallo e rassegna itinerante con ingresso gratuito.

La prossima data è quella di sabato 23 marzo, alle ore 17.30, al Cinema Teatro Astra di San Giustino con “Sax off-on”: protagonista una coppia talentuosa, composta da Michele Bianchini ai sassofoni e Angelo Benedetti alla parte elettronica. Il programma vedrà la relazione tra lo strumento acustico e la tecnologia: computer, microfoni, suoni campionati e così via. I diversi background dei compositori proposti faranno sì che si crei un mix stimolante di colori e suoni e che la malleabilità dello strumento venga fuori in maniera prepotente.

Weekend intenso, poiché subito per domenica 24 è fissato il terzo appuntamento della kermesse musicale. Dal cinema Astra si passa al Museo Storico del Tabacco – sempre alle 17.30 – con lo spettacolo “Il secondo novecento”: sul palco Luigi Sini alla chitarra e Andrea Biagini ai flauti. L’esplorazione del repertorio per flauto e chitarra ha portato gli esecutori a incentrare il periodo compositivo tra la fine degli settanta e novanta, di importanti musicisti come Edison Denisov, Steve Reich e Niccolò Castiglioni.

L’ensemble Suono Giallo e il Comune di San Giustino, con questo festival di musica contemporanea, hanno l’intento di avvicinare il pubblico ad un linguaggio dal fascino indiscusso per chiunque fosse incuriosito ad esplorare le modalità compositive odierne. È in questa ottica che l’Ensemble vuole arricchire il tessuto culturale esistente, introducendo la musica contemporanea nelle sue diverse sfaccettature: musica performativa, sperimentazione e musica elettronica.

