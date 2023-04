A Porziano di Assisi la rappresentazione della Passione di Cristo | Foto

Ad attivarsi i giovani delle frazioni di montagna, Porziano, Sant’Anna, Costa Trex

La settimana Santa ad Assisi ha visto la più originale rievocazione della Passione di Cristo ad opera dei giovani delle frazioni di montagna, tra cui Porziano, Sant’Anna, Costa Trex che, insieme alle Confraternite della zona, alla parrocchia di San Rufino hanno ridato vita ad un appuntamento sospeso a causa del Covid.

Passione di Cristo

Erano tanti gli spettatori saliti in un borgo completamente ristrutturato, fulcro di un’area paesaggistica di grande pregio. Un centinaio i costumanti per questo affascinante viaggio nella fede nell’antico borgo di Porziano, in un’area che trasuda bellezza e tradizioni oltre a luoghi di fede. A muoversi i giovanissimi, sotto la spinta, in particolare, di Don Alessandro Picchiarelli, di Don Cesare Provenzi e di tutti i religiosi della diocesi.